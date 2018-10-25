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      Дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока "Динамо" на три матча за плевок в судью

      89 Читати новину українською
      Тамаш Кадар
      Тамаш Кадар

      Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ дисквалифицировал защитника "Динамо" Тамаша Кадара и нападающего "Шахтера" Оларенваджу Кайоде на три матча.

      Центральный защитник Динамо Тамаш Кадар дисквалифицирован на три матча за плевок в сторону судьи в матче с "Ворсклой".

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      Интересно, что этот эпизод не вошел в протокол, поскольку не был замечен арбитром Анатолием Абдулой. Вероятно, рассмотреть эпизод было решено после огласки транслятором матча, телеканалом "Футбол 1".

      Также наказание вынесли нападающему "Шахтера" Оларенважу Кайоде за агрессивное поведение по отношению к сопернику в матче 12-го тура чемпионата Украины с "Десной".

      Кроме того, Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб, главные тренеры "Шахтера" и "Зари", заплатят по 5 тысяч гривен штрафа за то, что они не пожали руки друг другу в матче между этими командами в 11-м туре УПЛ.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтер УПЛ
      Источник: 24 Канал
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