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      Дисциплинарный комитет может наказать гендиректора "Зари" за высказывание о геях

      158 Читати новину українською
      Сергей Рафаилов
      Сергей Рафаилов

      Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов в очередной раз всколыхнул футбольную общественность. Функционер в одном из своих интервью заявил, что футболистов нетрадиционной ориентации в луганском клубе не будет.

      Слова Сергея Рафаилова о том, что он не допустит в команде футболистов-геев, могут стать предметом рассмотрения комитета этики и честной игры.

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      "Я не могу сказать, будут ли слова Рафаилова рассматриваться органами ФФУ. КДК имеет достаточную независимость, чтобы решить этот вопрос самостоятельно. Сомневаюсь, что будут еще какие-то комментарии от администрации ФФУ. Как минимум до рассмотрения этого дела Контрольно-дисциплинарным комитетом", – цитирует генерального секретарь ФФУ Юрия Записоцкого Tribuna.

      Напомним, что генеральний директор "Зари" Сергей Рафаилов заявил о том, что не допустит в команде футболистов с нетрадиционной ориентацией. По словам функционера луганчан, он ни в коем случае не допустит того, чтобы футболист-гей появился в составе "Зари".

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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