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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дисциплинарный комитет накажет "Ворсклу" трансферным баном, – журналист

17 Читати новину українською
На "Ворсклу" наложат санкции
На "Ворсклу" наложат санкции / vorskla.com.ua

К "Ворскле" будут применены санкции из-за задолженности по зарплатам футболистов и персонала клуба.

Об этом сообщил журналисту телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 Игорь Бурбас в своем twitter-аккаунте.

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Решением КДК ФФУ с 1 сентября на "Ворсклу" наложат трансферный бан. Клубу запрещается регистрировать новых футболистов, пока есть старые долги, – написал Бурбас.

Информация о задолженности по зарплатам в "Ворскле" фигурировала в СМИ в течение последних месяцев. Ряд футболистов не скрывали, что в клубе присутствуют проблемы со своевременной выплатой зарплат.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Ворскла" завоевала бронзовые медали и готовится к старту в групповом этапе Лиги Европы.

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Теги: Футбол Новости спорта ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
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