Дисциплинарный комитет накажет "Ворсклу" трансферным баном, – журналист
К "Ворскле" будут применены санкции из-за задолженности по зарплатам футболистов и персонала клуба.
Об этом сообщил журналисту телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 Игорь Бурбас в своем twitter-аккаунте.
Читайте также: Футбол "за спасибо", или Кто обос*ался – игроки или руководители клуба?
Решением КДК ФФУ с 1 сентября на "Ворсклу" наложат трансферный бан. Клубу запрещается регистрировать новых футболистов, пока есть старые долги, – написал Бурбас.
Информация о задолженности по зарплатам в "Ворскле" фигурировала в СМИ в течение последних месяцев. Ряд футболистов не скрывали, что в клубе присутствуют проблемы со своевременной выплатой зарплат.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Ворскла" завоевала бронзовые медали и готовится к старту в групповом этапе Лиги Европы.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24