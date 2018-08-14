Дисциплинарный комитет накажет "Ворсклу" трансферным баном, – журналист

К "Ворскле" будут применены санкции из-за задолженности по зарплатам футболистов и персонала клуба.

Об этом сообщил журналисту телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 Игорь Бурбас в своем twitter-аккаунте.

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Решением КДК ФФУ с 1 сентября на "Ворсклу" наложат трансферный бан. Клубу запрещается регистрировать новых футболистов, пока есть старые долги, – написал Бурбас.

Рішенням КДК ФФУ з 1-го вересня на Ворсклу накладають трансферний бан. Клубу забороняється реєструвати нових футболістів, допоки існуватимуть старі борги. — Igor Burbas (@iburbas) 14 августа 2018 г.

Информация о задолженности по зарплатам в "Ворскле" фигурировала в СМИ в течение последних месяцев. Ряд футболистов не скрывали, что в клубе присутствуют проблемы со своевременной выплатой зарплат.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Ворскла" завоевала бронзовые медали и готовится к старту в групповом этапе Лиги Европы.

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