Невакцинированные россияне обречены на дискриминацию: прямая трансляция с Егором Скориной

В России обязательной вакцинации не будет, но она уже есть. Это не ошибка в предложении, а реальная логика Кремля.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в российских регионах начали вводить обязательную вакцинацию. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что по-прежнему никакой обязательной вакцинации нет.

К теме Дискриминация неизбежно наступит, – у Путина назвали непривитых россиян угрозой

Неизбежная дискриминация россиян

Поэтому, дискриминация непривитых россиян "неизбежна". В программе "Антифейк" попробуем разобраться в этом потоке мыслей (если это вообще возможно). Также поговорим о том, как Кремль скрывает реальные цифры летальности пандемии в стране, но всячески расхваливает свою вакцину.

Евро-2020 для России: позорный итог

Песню харьковских футбольных фанатов "Путин – х**ло" поют во всех уголках Европы. В Кремле нашли способ сместить фокус внимания от эпидемии к футболу: в Госдуме России заявили, что обзывание "х**ла х**лом" должно оскорблять каждого гражданина страны.

Путин написал статью об Украине и НАТО

Последняя тема – самый "сок". Владимир Путин написал статью к 80-летию начала "Великой Отечественной войны". Но почему-то говорится в ней снова об Украине и о том, как НАТО обмануло Россию. В то же время там пишет, мол, давайте не будем тянуть за собой груз прошлых обид. Цитируем и разбираем этот манипулятивный "шедевр" вместе с вами!

Обо всем этом – смотрите в онлайн-трансляции на ютуб-канале 24 канала 22 июня в 19:00. Не пропустите!

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