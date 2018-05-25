Disney представила первого робота, который выполняет сложные акробатические трюки

Инженеры из Disney Research создали робота, который умеет выполнять переворот в полете с троса. Разработка имеет три сегмента, которые могут складываться в полете, что позволяет работу вращаться в воздухе.

Об этом сообщили разработчики на конференции ICRA 2018.

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Разработчики под руководством Гюнтера Нимайера с Disney Research создали экспериментального робота Stickman для отработки алгоритмов сложных прыжков.



Алгоритм работы Stickman

Конструкция робота достаточно проста – он состоит из трех металлических сегментов, соединенных петлями и двумя поршнями, установленными на центральном сегменте. В полностью разложенном состоянии он имеет длину, которую можно сравнить с длиной человеческого тела – около 2 метров. Каждый из двух поршней соединяет один из крайних сегментов со средним, за счет чего робот может в полете независимо изменять положение каждого сегмента относительно других и тем самым управлять своим движением.

Перед выполнением переворота робот закрепляется на поднятом тросе. В конце падения он отцепляется от троса и прижимает крайние сегменты к центральному подобно тому, как люди прижимают к телу руки и ноги. За счет этого он ускоряет свое вращение и может осуществлять до двух обратных переворотов за один прыжок.

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Во время полета робот отслеживает свое состояние с помощью инерционного блока и лазерного дальномера. С помощью этих данных и заложенной в нем модели движения он рассчитывает свою высоту, скорость и время полета, оставшееся для того, чтобы вовремя остановить вращение и приземлиться на мат в горизонтальном положении.



Двойное обратное сальто робота Stickman в воздухе –смотрите видео