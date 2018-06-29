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Disney тестирует роботов, которые выполняли бы трюки в кино

26 Читати новину українською
Disney тестирует роботов
Disney тестирует роботов

Компания Disney работает над созданием роботов, которые бы выполняли акробатические трюки. Если проект будет иметь успех, то вскоре мы увидим новых "актеров" в фильмах Disney.

Об этом сообщает TechCrunch.

Этот проект в компании назвали Stuntronics. Над его воплощением работает отделение Disney Imagineering.

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Как показывает ролик, роботы способны ориентироваться в воздухе и корректировать свой полет.

Disney тестирует роботов, которые бы выполняли трюки в кино: видео

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Теги: робототехника Искусственный интеллект Кино Техно
Источник: 24 Канал
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