Disney тестирует роботов, которые выполняли бы трюки в кино
Компания Disney работает над созданием роботов, которые бы выполняли акробатические трюки. Если проект будет иметь успех, то вскоре мы увидим новых "актеров" в фильмах Disney.
Об этом сообщает TechCrunch.
Этот проект в компании назвали Stuntronics. Над его воплощением работает отделение Disney Imagineering.
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Как показывает ролик, роботы способны ориентироваться в воздухе и корректировать свой полет.
Disney тестирует роботов, которые бы выполняли трюки в кино: видео
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Источник: 24 Канал
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