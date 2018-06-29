Disney тестирует роботов, которые выполняли бы трюки в кино

Компания Disney работает над созданием роботов, которые бы выполняли акробатические трюки. Если проект будет иметь успех, то вскоре мы увидим новых "актеров" в фильмах Disney.

Об этом сообщает TechCrunch. Этот проект в компании назвали Stuntronics. Над его воплощением работает отделение Disney Imagineering. Читайте также: Искусственный интеллект уволил с работы известного разработчика Как показывает ролик, роботы способны ориентироваться в воздухе и корректировать свой полет. Disney тестирует роботов, которые бы выполняли трюки в кино: видео Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно