Диспетчер скорой хамила и бросила трубку: вызывали помощь на ДТП в Днепре

В Днепре позвонили в скорую, поскольку требовалась помощь пострадавшим в ДТП. Однако диспетчер начала грубить, а впоследствии вообще бросила трубку. Это произошло, потому что человек не ответил на ее вопрос.

Авария, о которой идет речь случилась примерно в 1:00 ночи 20 июля. Там возле мотоцикла лежали парень и девушка. Они просили о помощи.

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Житель Днепра, который хотел вызвать скорую / Скриншот 24 канала

Сказал, что он не врач

Позвонил в скорую очевидец Владимир. У него начали спрашивать, сколько лет потерпевшей, которые у нее травмы. Когда диспетчер снова спросила, какие травмы у потерпевшей, он сказал, что не является врачом. Тогда сотрудница скорой спросила "Ты что белизны объелся?".

Впоследствии она несколько раз повторила вопрос о травмах. На это мужчина давал тот же ответ. Однако, когда он спросил диспетчера "ты нормальная?", женщина бросила трубку.

Скорую на это место все же направили, поскольку ее также вызвали другие люди. Владимир впоследствии отметил, что считает такое поведение диспетчера непрофессиональным.



Диалог с диспетчером скорой в Днепре / Визуализация "ДнепрTV"

Как все объяснили в скорой

Впоследствии эту ситуацию прокомментировали в областном Центре экстренной медицинской помощи. Там сообщили, что отвечать на такие вопросы диспетчера действительно нужно.

Мы должны знать сколько бригад отправлять. Отправлять ближайшую, если кто-то умирает, или же с подстанции. Чтобы знать, сначала кому-то жизнь спасти с инфарктом или инсультом. Или утопленного ребенка,

– сказал директор Центра Радий Шевченко.

Он добавил, что человек обязан ответить на так называемый чек-лист. Он является стандартным не только в Украине, но и во всем мире. Однако он не объяснил, почему диспетчер бросила трубку.