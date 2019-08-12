Дистанционное образование: современный и доступный подход к процессу обучения

Украинские школьники переходят на новую форму обучения – дистанционную. Из года в год количество таких учеников растет в геометрической прогрессии, утверждают в первой в Украине школе такого типа "Центр образования "Оптима". Если еще четыре года назад их было 17, то сейчас здесь учится уже около полутора тысяч детей с 1 по 11 классы.

Что такое дистанционное обучение?

Дистанционная школа – это обычное общеобразовательное учреждение, в котором каждый ученик получает знания в соответствии с государственной программой. Здесь также есть расписание уроков, контрольные работы и разнообразные задачи. Однако в отличие от обычной школы, в дистанционной ребенок не привязан ни к месту учебы, ни к времени. Все задачи ученик выполняет на своем компьютере и может это делать с любой точки мира и в удобный для себя момент. Главное, иметь доступ к интернету

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Преимущества дистанционной формы обучения

Существует миф, что дистанционное образование предназначено для особых детей или для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. На самом деле, по утверждению самих учащихся, такой способ обучения выбирают те, кто ценит свободное время. Не нужно рано вставать, тратить время на дорогу, деньги – на ремонт класса и учебники, нервы – на приспособление к коллективу, ритму школьного обучения, стрессов и других негативных проявлений современной школы. В дистанционной школе ученик тратит на обучение около трех часов в день. Поэтому у него появляется много времени на собственные хобби, посещение спортивных секций и общения с родными и друзьями.



Преимущества дистанционного обучения

Еще одним преимуществом дистанционного школы является программа обучения. И хотя она по содержанию не отличается от обычной общеобразовательной, форма подачи современная и доступная. Каждый урок – это уникальная разработка учителя, которую он ежегодно дорабатывает. Здесь есть тематические видео и аудиоматериалы, презентации, много интерактивных игр и детальных ЗD-моделей. Учителя "Центра образования "Оптима" уверены, что благодаря современным технологиям детям гораздо легче понять материал. Над разработкой уроков, загрузкой их в систему и комфортным функционированием учебного сайта здесь работают более 80 специалистов различного профиля.



При дистанционном обучении используются интерактивные игры и 3D-модели

Как происходит процесс обучения в дистанционной школе?

В дистанционную школу можно поступить на любом этапе школьного образования – от первого до одиннадцатого класса. Присоединиться к процессу можно в любой момент в течении учебного года. За исключением девятого и одиннадцатого классов – в выпускные классы принимают только до начала второго семестра. После зачисления в школу ученик получает уникальный логин и пароль от своего кабинета на специальном сайте. Детальное и простое объяснение всего процесса обучения ребенок получает от классного руководителя, а если возникают вопросы технического характера, всегда может обратиться к работникам технического отдела.



Возможности дистанционного обучения в Украине

Каждый урок заканчивается контрольными вопросами. Кроме уроков, ученик выполняет тесты, а также задачи, которые направляет на проверку учителю. Это может быть устный ответ, который ученик записывает на видео, или письменная работа. Учитель проверяет работу, комментирует ее и оценивает. С текущих оценок, как и в обычной школе, выводится тематическая, а затем семестровая и летняя. В случае возникновения вопросов, ученик может в любой момент обратиться к учителю онлайн. Школьников младших классов должен сопровождать еще и тьютор – это может быть мама, бабушка, няня или любой другой человек, который организует процесс обучения малыша, ориентируясь на подсказки учителя.



Как дети учатся в дистанционной школе

Какой документ получает ребенок после окончания дистанционной школы?

Ученики дистанционной школы "Центр образования "Оптима" получают документы государственного образца: после 1 класса – сертификат о достижении, после 4 класса – свидетельство о получении начального образования, после 9 класса – свидетельство о получении базового среднего образования, после 11 класса – свидетельство о получении полного общего среднего образования. Поэтому выпускник может поступить в любое высшее учебное заведение как в Украине, так и за ее пределами.

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Как происходит процесс социализации в дистанционной школе?

С первого взгляда может показаться, что у ребенка на дистанционной форме обучения могут возникнуть коммуникативные проблемы. Мол, с одноклассниками не общается, проводит время только за компьютером и "света белого не видит". На самом деле, из-за свободного графика и отсутствия перегрузки, у ученика появляется больше свободного времени на посещение различных кружков, где и происходит общение со сверстниками.

К тому же, дистанционная школа "Центр образования "Оптима" регулярно устраивает встречи учеников, проводит различные совместные мероприятия и экскурсии. В общем, главная философия заведения – каждый ученик является уникальной личностью. Следовательно, педагоги школы делают все возможное для реализации желаний и способностей их воспитанников.



Центр образования "Оптима"