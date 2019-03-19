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      Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями

      Право на правду 38 Читати новину українською

      Все найкраще – дітям. І бажано, дітям своїм. Під таким гаслом живуть українські політики всю епоху української незалежності. Як справжні феодали – нинішня правляча еліта дбає про спадковість влади і багатства, наділяючи власних дітей посадами чи державними потоками.

      Родичі політиків стали чиновникками

      Одразу згадується колишній президент Янукович, який свого молодшого сина зробив народним депутатом, а старшого сина – олігархом.

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      Нинішній президент не надто відстав від колишнього, бо, як відомо, старший син Петра Порошенка теж є депутатом Верховної Ради в батьковій фракції. Ну а якщо такий приклад подає президент, то і його оточення розуміє: їм також можна.

      Віталій Ярема і син. Бо коли генеральним прокурором кілька років тому був Віталій Ярема, його син раптом став керівником одного з найважливіших департаментів в Міністерстві юстиції – а саме департаменту реєстрації прав на нерухоме майно. Вся українська нерухомість і її реєстрація відтоді була під управлінням Яреми-молодшого. Хлопець, і справді талановитий, бо очолив таку структуру в 26 років, через три роки після закінчення педагогічного університету.

      Василь Грицак і син. Ну і не він один. У нашої еліти загалом дуже талановиті діти. Нагадаю, син нинішнього глави СБУ Василя Грицака – минулого року теж вибився в люди. Він став заступником прокурора Полтавської області. І це при тому, що Грицак-молодший зірок в юстиції не хапав. Більше того, засвітився серед так званої групи прокурорів Майдану, оскільки був одним з тих, хто кидав за грати протестувальників під час Революції Гідності.

      василь грицак і його син
      Василь Грицак та його син Олег

      Оксана Білозір і син. Не залишила свого сина без посади і кума кількох президентів, народна депутатка від БПП Оксана Білозір. Наприкінці минулого року уряд призначив її сина керівником великої державної корпорації "Украгролізинг".

      В той же час, інші діти впливових політиків, які не хочуть світитися на державних посадах, теж не позбавлені батьківського піклування. Згадати хоча б нещодавню історію з сином екс-заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Гладковським чи сином міністра внутрішніх справ Авакова.

      Обидва нащадки у владу не пішли. Але не без участі батьків дорвалися до державних замовлень і успішно робили на тому так званий бізнес, постачаючи армії та національній гвардії непотріб за завищеними цінами і отримуючи за це мільйони.

      Родичі закінчились – є люди з найближчого оточення

      Але що робити, коли наче всі діти вже прилаштовані, а державні посади чи грошові потоки ще залишилися? Можна брати на посади людей зі свого найближчого оточення. І зовсім не експертів чи професіоналів в якійсь сфері, а просто тих, хто тобі вірно служить і вирішує твої приватні питання. 

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      Рінат Ахметов і його охоронець та водій. Наприклад, за минулої влади одним народним депутатом від "Партії регіонів" став Сергій Кий – охоронець олігарха Ахметова, а іншим народним депутатом – Володимир Мальцев – водій Ахметова.

      Микола Азаров та його масажист. Також, ви, можливо, чули скандальну історію про так званого масажиста Азарова. Колишній прем’єр мав проблеми зі спиною і часто їздив в Бровари під Києвом до місцевого терапевта Сергія Федоренка. Той терапевт Миколу Яновича за кілька сеансів буквально ставив на ноги. І тодішній прем’єр настільки був вдячний своєму масажисту, що зробив його депутатом броварської міської ради від "Партії регіонів" та ще й секретарем земельної комісії.

      Користуючись покровительством Азарова, лікарю Федоренку вдалося навіть приватизувати броварський дитячо-юнацький басейн, який був побудований державним коштом. Але згодом басейн опинився в руках приватного підприємства цього масажиста, після чого, безкоштовний доступ в заклад школярам перекрили і там часто бачили лише чиновників та бізнесменів.

      азаров і його масажист федоренко
      Микола Азаров та його масажист Сергій Федоренко

      Здавалося б до чого ця історія часів Януковича? А до того, що так само, як і за минулої влади, за президента Порошенка на державні посади потрапляють люди, особисто віддані його родині в приватному житті.

      Людмила Дараган. Нещодавно державним секретарем Міністерства у справах ветеранів стала Людмила Дараган. Посада державного секретаря – дуже серйозна, бо здійснює організацію роботи всього міністерства і планування його роботи на роки. При чому, міністри можуть змінюватися, а держсекретар залишається і є фактично сірим кардиналом відомства.

      Людмила Дараган
      Людмила Дараган

      Це міністерство у справах ветеранів було створене нещодавно і президент отримав вже за нього чимало критики. Бо це відомство має опікуватися важливими для військових проблемами. Воно має налагодити нарешті їхню нормальну реабілітацію, навести лад з отриманням статусів учасника бойових дій. Та розробити адекватну систему пільг для ветеранів і вирішити їхні проблеми із забезпеченням житлом та землею.

      І ось посаду міністра в такому важливому відомстві посіла спочатку колишня прес-секретарка Порошенка Ірина Фриз. Але цього, очевидно, виявилося замало, і фактично на другу посаду в міністерстві – а саме державного секретаря – було обрано і призначено пані Дараган, яка раніше опікувалася сімейними бізнесами родини Порошенків.

      Зокрема, Людмила Дараган допомагала розвивати сільськогосподарський проект невістці президента. Сам проект, згодом було закрито. А ще Людмила Дараган була помічницею народного депутата Олексія Порошенка – сина президента. Додам, що пані Дараган була не призначена на посаду держсекретаря міністерства, а пройшла конкурс. Але після численних скандалів з проведенням конкурсів на важливі державні посади довіри до таких відборів майже немає. 

      Старий режим в силі

      Олексій Савченко. Нагадаю, раніше такий самий конкурс, наприклад, пройшов нинішній керманич Миколаївщини Олексій Савченко, який наробив купу помилок в тексті з двох абзаців.

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      • Андрій Галущак. Або на посади державних секретарів в інших міністерствах спокійно пройшли деякі діячі режиму Януковича, як, наприклад, Андрій Галущак, який став держсекретарем міністерства інфраструктури, хоча свого часу був підлеглим скандального Владислава Каськіва. І керував в часи Каськіва скандальним проектом "Повітряний експрес".

      Саме через те, що конкурси на важливі державні посади перетворилися на фікцію, в них вже не бере участь чимало адекватних професіоналів, які могли б служити країні і громадянам. Ну невже серед волонтерів чи колишніх військових не знайшлося б достойних людей, які могли б очолити міністерство у справах ветеранів? Але, який їм сенс брати участь в конкурсі, витрачати на це кілька місяців, якщо все одно конкурсна комісія протягне потрібну людину?

      Як от, наприклад, за вуха через конкурс протягнули Олексія Тахтая – державного секретаря міністерства внутрішніх справ. Який мало того, що працював у владі в часи Януковича, так вже після Майдану засвітився на плівках разом з екс-заступником Авакова Сергієм Чеботарем. Де вони обговорювали, як продати наліво вилучений правоохоронцями незаконно видобутий пісок.

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      Втім, можливо, станеться диво, і колишня прес-секретарка президента на міністерській посаді і помічниця його сина на посаді держсекретаря успішно вирішать проблеми українських ветеранів. Але, приклад Януковича показує, що нічого доброго з таких призначень наближених до тіла глави держави не виходить. Ані для країни, ані для самого президента. І ми ще тут з оцінками жодного разу не помилялися. 

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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Коррупция Право на правду
      Источник: 24 канал
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