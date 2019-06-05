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      Дитячі табори із чорними мітками: як проходить слідство у таборах "Вікторія" та "Славутич"

      ЦРУ. За кадром 20 Читати новину українською

      Попри заборону суду, одеська "Вікторія" відкриє цьогоріч двері для маленьких відпочивальників. Натомість табір "Славутич на літній сезон закрили. Тож боротьба за покарання винних за загублені душі з боку батьків триває.

      Цього року одеський табір "Вікторія" знову прийматиме дітей

      Одеська "Вікторія" відкриє цьогоріч двері для маленьких відпочивальників. Міський голова Геннадій Труханов особисто підписав про це розпорядження. Заселити у "Вікторію" у серпні збираються близько ста дітей.

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      Щоправда, зауважують – путівки отримають дітлахи із соціально-незахищених сімей. Це означає, що за перебування дітей платитиме місто, для батьків такі путівки будуть безкоштовними, або майже безкоштовними.

      Тож малоймовірно, що щедра пропозиція міських чиновників не знайде своїх поціновувачів. А застережень щодо "Вікторії" після страшної трагедії майже дворічної давнини лишилось чимало.

      Пожежа у таборі вікторія
      Пожежа в таборі "Вікторія"

      Перше – це пряма заборона суду на діяльність табору. Рішення винесене ще у лютому 2018 року через те, що перевірка ДСНС довела понад 90 суттєвих порушень. Зокрема і протипожежної безпеки, через що робота табору, а тим більше перебування там дітей – дуже ризиковано. Це рішення чинне і до сьогодні, хоча свою заборону суд не знімав.

      Рішення про запуст роботи табору
      Рішення про запуст роботи табору "Вікторія"

      Складається враження, що для керівництва Одеси дуже важливо, аби про пожежу, в якій загинули троє дівчаток, якнайшвидше забули. Тож воно робить усе, аби швидше розконсервувати табір, запустити у нього життя та продемонструвати оточуючим – як все гарно, добре і працює.

      Як просувається слідство

      І ніби не було тої страшної пожежі і трьох загублених життів, внаслідок злочинної халатності та економії на будівельних матеріалах. Адже саме слідство щодо трагедії вперто буксує на місці – ані нових підозр, ані конкретних висновків щодо причин пожежі.

      В Одеській мерії роблять вигляд, що нічого не сталося і готують табір до відкриття. У пригоді став навіть воєнний стан. Тоді під шумок вдалося зняти арешти із кам'яних будівель табору для нібито розселення резервістів, а згодом це дало зелене світло і для відкриття табору як такого. І на ремонти та реконструкції з бюджету вже гроші потекли рікою.

      Окрім того, якщо приїдуть діти, то будуть ще тендери на організацію харчування та супутні послуги. Отже, машина із освоєння бюджетних коштів по "Вікторії" знову запрацювала.

      Батько загиблої дівчинки подав заяву на Труханова

      Звісно, такий цинізм вражає батьків, що втратили дітей. Через пряме порушення судового рішення про заборону діяльності "Вікторії" батько однієї із загиблих дівчаток Олексій Мазур подав заяву до ДБР щодо відкриття кримінального провадження стосовно Труханова.

      Мер Одеси Геннадій Труханов
      Мер Одеси Геннадій Труханов

      На його переконання, відкривати табір та запускати дітей попри чинне рішення суду – це злочин. Але досі від Державного бюро розслідувань на заяву чоловіка не було жодної реакції.

      Що відомо про слідство щодо табору "Славутич"

      Згадуючи про табір "Вікторія", не можна оминути увагою "Славутич". Минулого літа там отруїлася 8-річна Маргарита Лукашук, а восени дівчинка померла. Вже тоді очевидним був той факт, що отруєння могло стати наслідком недотримання санітарних норм.

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      Та головне – дитині вчасно не викликали швидку і процесі в організми стали незворотніми. Попри це усе літо табір працював, ніби нічого не сталося. Табір приймав дітей на відпочинок і восени і навесні цього року.

      Власники не шкодували грошей на виправдовувальні нібито журналістські розслідування, хоча з рештою незалежних розслідувачів категорично не йшли на контакт. У "Славутичі" геть не реагували на приписи Держспоживслужби.

      Адже так само як і у випадку з "Вікторією" вони мали негативні висновки перевірки – порушення мали бути усунені і без цього вони не мали права працювати. Але замість цього табір продовжував приймати дітей та гнати офіційних перевіряльників геть від воріт закладу.

      Діяльність табору "Славутич" заборонили

      Тим часом активно продавали путівки на новий літній сезон. І от – маленька перемога – Держспоживслужба звернулась до Київського окружного адміністративного суду та домоглася заборони діяльності табору.

      У рішення сказано – тимчасово – до усунення порушень, але принаймні цей літній сезон вже скасовано і про це адміністрація "Славутича" повідомила на своєму сайті.

      Повідомлення про припинення роботи у таборі
      Повідомлення про припинення роботи у таборі "Славутич"

      Щоправда, їхня позиція не визнає наявності порушень – судове рішення вона вважає наслідком інформаційної атаки, а раніше розголос навколо отруєння та смерті Маргарити цинічно називалося підступами конкурентів та рейдерів.

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      А все могло бути по-іншому, і не було б смертей, і цих судових та інформаційних воєн, якби елементарні правила безпеки були дотримані. Найпростіше виявляється найскладнішим. Тож боротьба за покарання винних за загублені душі з боку батьків триває. А правильні висновки із цих двох трагедій мають врятувати життя інших дітей.

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      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Одессы Новости Украины Дети и несовершеннолетние Пожежа в таборі Одеси Геннадий Труханов Видеоблоги Новости Киева Пожар Расследования ЦРУ. За кадром
      Источник: 24 канал
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