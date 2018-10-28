Дива, гроші і Мартиненко: як політик вирішив обірвати ланцюг, який приведе до нього слідство

Фігурант однієї з найбільш кричущих корупційних афер епохи Порошенка може вийти сухим із води. Соратник Арсенія Яценюка Микола Мартиненко розробляє сценарій, щоб уникнути відповідальності за вкрадені мільйони.

Справа Мартиненка, яку НАБУ почало розслідувати одним з перших, дісталася до суду. Мартиненка звинувачують за двома епізодами. Перший – це корупція за часів Ющенка і Януковича, коли атомні електростанції купували обладнання на чеському заводі Škoda за завищеними цінами, а різницю в ціні, як відкат, чехи направляли на секретний рахунок Мартиненка, відкритий від імені панамської офшорки у швейцарських банках.

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Збиток за цим епізодом довели в розмірі понад 6 мільйонів доларів, а сама справа паралельно розслідується в Чехії та Швейцарії, де Мартиненко декілька років намагався блокувати слідство, коли судився за відсторонення швейцарського прокурора, але зрештою програв усі інстанції.

Друга справа Мартиненка стосується вже злочинів після Революції Гідності, під час якої люди заплатили своїм життям за початок нової України, а натомість Мартиненко і йому подібні отримали для доїння державні підприємства.



Микола Мартиненко

Одне з них – Східний гірничо-збагачувальний комбінат – був втягнутий в афери Мартиненка щодо постачання уранового концентрату із Казахстану. Державне підприємство потребувало сировину для закриття свого дефіциту, покривати який мала казахська сторона, але не напряму, а через австрійську прокладку Мартиненка.

Вона купувала концентрат по 95 доларів за кілограм та продавала на державне підприємство в Україні по 130 доларів за кілограм, нічого не роблячи – бо транспортування брав на себе також Казахстан. Лише перекладаючи папірці з однієї стопки в іншу, Мартиненко підозрюється в крадіжці через австрійського посередника понад 17 мільйонів доларів наших з вами грошей.

Потім з цих рахунків компаній-прокладок, де осідав корупційний навар, покривалися особисті сімейні потреби Мартиненка – оренда житла, перельоти, навіть медичні послуги для його дружини.

І схоже, Мартиненко придумав сценарій, як обірвати ланцюг, що вів до нього. Днями в Києві неочікувано з'явився один зі спільників Мартиненка Павло Скаленко, який створював для боса панамську офшорну компанію, що потім використовувалася для особистих потреб депутата-корупціонера.



Павло Скаленко

Власне, як свідчать джерела, задум полягає в тому, що Скаленко визнає – справді, він робив платежі з офшорів в інтересах Мартиненка та його родичів, але це були гроші в борг, і потім сам Мартиненко погасив ці суми готівкою.

На те, що готується вистава, вказує і те, що Скаленко сам добровільно повернувся в Україну після дворічної відсутності. За ним до Батумі літала одна з довірених осіб цього угрупування, після чого Скаленко не був затриманий в аеропорту, хоча його оголошували в розшук.

Виявилося, що фігуранта гучного провадження затримали прямо біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури імені Холодницького, який після викриття в негідних вчинках ліг під "Народний фронт" та конвеєром закриває справи проти членів цього політико-корупційного клану: він поховав справу по рюкзаках Авакова та відносно депутата Дзендзерського, а також затягував з підозрами спільникам Мартиненка по іншим справам.

Є інформація, що адвокати Скаленка і його боса Мартиненка чотири дні ходили в Спеціалізовану прокуратуру та намагалися домовитися про особистий прийом у Холодницького, а сам фігурант уже перебував на території України, з невідомих причин не був затриманий, а прокурори не повідомили НАБУ про повернення підслідного.

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Джерела повідомляють, що адвокати нарешті змогли домовитися про зустріч з Холодницьким, і при вході до прокуратури спільника Мартиненка випадково ідентифікували співробітники НАБУ та затримали.

Угоду, яка має врятувати Мартиненка, можуть укласти на будь-якій стадії справи, що слухається в суді. Тому адвокати Мартиненка саме зацікавлені пройти процес якнайшвидше, щоб отримати всі вироки в кишенькових судах – до створення Антикорупційного суду. На це вказують нечувані темпи розгляду справи: уже розписано на декілька засідань наперед, чого немає в інших справах НАБУ, які тривають роками.

Окрім змови на рівні Холодницького та суду, захист Мартиненка полягає в тому, щоб відсторонити прокурорів, які не хочуть вступати в змову та готові битися до кінця. Одному з них, Андрію Перову, винесли догану лище за те, що він грюкнув дверима в суді.



Прокурор Андрій Перов

При чому рішення відносно цього підготував наближений до Мартиненка члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів – екс-депутат Віктор Шемчук. Який сам – вдумайтеся – є свідком у справі щодо розкрадання коштів "Енергоатому", де фігурує Мартиненко.

Адже, як встановили розслідувачі з програми "Схеми", Шемчук причетний до фінансової операції ще у 2010 році на суму 250 тисяч євро з офшорною компанією, підконтрольною Мартиненку, а його дружина була розпорядником коштів іншої фірми, на чий рахунок і осіли ці чверть мільйона євро.

Тут – очевидний конфлікт інтересів. Але Агентство із запобігання корупції, яке також контролює "Народний фронт", не побачило жодних порушень в тому, що прокурора по справі Мартиненка карає фактичний спільник Мартиненка. А захисники Мартиненка, отримавши від прокурорської інквізиції рішення про догану щодо прокурора, який грюкнув дверима, тут же "підсуєтилися" та судом усунули його від справи.

Я розповідаю в таких подробицях не для того, щоб посіяти безнадію або відчай, а щоб показати, до якої глибини падіння готові нині правлячі корупціонери, аби врятувати свої долі від караючого меча правосуддя.

Суд над Мартиненком – це суд над корумпованою системою влади в Україні. З нього може або почати відроджуватися віра в правосуддя, або корупціонери візьмуть остаточний реванш, набагато років наперед поховавши будь-які надії для успішної України, яка буде не годівницею для злодіїв, а справедливим суспільством для всіх.