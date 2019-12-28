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      Диверсанты, террористы, убийцы: стали известны новые фамилии людей, которых могут отдать России

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      Обмен удерживаемыми лицами запланировали на 29 декабря / hyser.com.ua

      Обменять на украинцев, захваченных пророссийскими боевиками, вроде бы собираются лиц, обвиняемых или уже осужденных за террористические акты, диверсии и убийства. Сам обмен запланирован на воскресенье, 29 декабря, в 11 утра на КПП "Майорское".

      Одесса

      Как пишет "Думская" со ссылкой на источник в СБУ, суд в Одессе освободил из-под стражи:

      • Подозреваемых в подрыве волонтерских центров Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву.
      • Организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника.
      • И еще 6 человек с подобными обвинениями.

      Все они, по данным издания, уже вышли из СИЗО – их вывезли на КПВВ "Майорское" у Горловки, где и планируют осуществить обмен.

      К теме: Какая судьба ждет пленных, которых Украина отдаст России

      Одесское издание "Таймер" утверждает, что России передадут активиста-антимайдановца и фигуранта дела о гибели людей в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова.

      "Думская" также утверждает, что России отдадут:

      • Константина Калашникова (осужден на 13 лет за диверсию на железной дороге),
      • Дениса Шатунова (осужден на 10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить).

      Днепр

      27 декабря суд в Днепре освободил из-под стражи Дарью Мастикашеву и Александра Каратая. Их подозревают в государственной измене. Оба подписали соглашения о признании вины, получили приговоры по 2 года 4 месяца и 11 дней лишения свободы. И сейчас их готовят к обмену, пишет "Радио Свобода".

      • Мастикашева и Каратай, по данным следствия, в 2017 году организовали выезд бывших украинских военных "на работу" в Россию – а на самом деле планировали использовать их для диверсий в угоду российским спецслужбам.

      Запорожье

      Суд в Запорожской отпустил Николая Бутрименко, которого включили в список на обмен. Об этом также пишет "Радио Свобода".

      • Бутрименко подозревают в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году.

      Харьков

      Еще 26 декабря суд в Харькове выпустил из-под стражи Максима Мисяка. Об этом в фейсбуке рассказал адвокат Мисяка Александр Каленик.

      • Максима Мисяка обвиняют в трех убийствах в течение 2013 и 2014 годах и подготовке покушения на депутата Харьковского облсовета Игоря Котвицкая.

      28 декабря суд должен объявить приговор Владимиру Дворникову, Виктору Тетюцкому и Сергею Башлыкову. Прокуроры ранее ходатайствовали о пожизненном, однако уже сейчас просят освободить под личное обязательство, поскольку РФ хочет их обменять.

      • Дворникова, Тетюцького и Башлыкова подозревают в организации взрыва у Дворца спорта 22 февраля 2015, тогда погибли четыре человека.

      Кого еще Украина готова отдать России, чтобы вернуть своих пленников – смотрите в сюжете 24 канала.

      10 правил о сексе, которые должен соблюдать каждый
      27 декабря
      1379
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Харькова Новости Украины Новости Запорожья Новости Днепра Украина – Россия Новости России Новости Одессы Обмен пленными
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