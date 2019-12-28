Диверсанты, террористы, убийцы: стали известны новые фамилии людей, которых могут отдать России
Обменять на украинцев, захваченных пророссийскими боевиками, вроде бы собираются лиц, обвиняемых или уже осужденных за террористические акты, диверсии и убийства. Сам обмен запланирован на воскресенье, 29 декабря, в 11 утра на КПП "Майорское".
Одесса
Как пишет "Думская" со ссылкой на источник в СБУ, суд в Одессе освободил из-под стражи:
- Подозреваемых в подрыве волонтерских центров Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву.
- Организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника.
- И еще 6 человек с подобными обвинениями.
Все они, по данным издания, уже вышли из СИЗО – их вывезли на КПВВ "Майорское" у Горловки, где и планируют осуществить обмен.
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Одесское издание "Таймер" утверждает, что России передадут активиста-антимайдановца и фигуранта дела о гибели людей в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова.
"Думская" также утверждает, что России отдадут:
- Константина Калашникова (осужден на 13 лет за диверсию на железной дороге),
- Дениса Шатунова (осужден на 10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить).
Днепр
27 декабря суд в Днепре освободил из-под стражи Дарью Мастикашеву и Александра Каратая. Их подозревают в государственной измене. Оба подписали соглашения о признании вины, получили приговоры по 2 года 4 месяца и 11 дней лишения свободы. И сейчас их готовят к обмену, пишет "Радио Свобода".
- Мастикашева и Каратай, по данным следствия, в 2017 году организовали выезд бывших украинских военных "на работу" в Россию – а на самом деле планировали использовать их для диверсий в угоду российским спецслужбам.
Запорожье
Суд в Запорожской отпустил Николая Бутрименко, которого включили в список на обмен. Об этом также пишет "Радио Свобода".
- Бутрименко подозревают в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году.
Харьков
Еще 26 декабря суд в Харькове выпустил из-под стражи Максима Мисяка. Об этом в фейсбуке рассказал адвокат Мисяка Александр Каленик.
- Максима Мисяка обвиняют в трех убийствах в течение 2013 и 2014 годах и подготовке покушения на депутата Харьковского облсовета Игоря Котвицкая.
28 декабря суд должен объявить приговор Владимиру Дворникову, Виктору Тетюцкому и Сергею Башлыкову. Прокуроры ранее ходатайствовали о пожизненном, однако уже сейчас просят освободить под личное обязательство, поскольку РФ хочет их обменять.
- Дворникова, Тетюцького и Башлыкова подозревают в организации взрыва у Дворца спорта 22 февраля 2015, тогда погибли четыре человека.
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