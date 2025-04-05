Россия использует посылки с секс-игрушками и "косметикой" для диверсий в Европе, – Reuters

После начала полномасштабной войны россияне увеличили количество диверсий на Западе. Для организации взрывов на курьерских складах стран Европы в прошлом году Москва использовала поддельную косметику, массажные подушки и секс-игрушки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Подобные диверсии являются частью гибридной войны, которую ведет Россия для дестабилизации стран, которые поддерживают Украину.

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Российская диверсия с посылками в Европе

Как установило польское расследование, в серии взрывов, произошедших летом 2024 года на складах в Великобритании, Германии и Польше и организованных, вероятно, ГРУ, использовались массажные подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками Подушки содержали самодельные зажигательные устройства, изготовленные из смеси химикатов, в том числе магния.

Химикаты были приведены в действие с помощью предварительно запрограммированных детонаторов, адаптированных из дешевых китайских электронных гаджетов, которые обычно используются для отслеживания предметов, например потерянные ключи. Эффект был усилен тюбиками, выглядевшими как косметика, но на самом деле содержали гель из воспламеняющихся соединений, в частности нитрометана,

– утверждает источник Reuters.

Отмечается, что загоревшиеся на складах посылки, были подготовкой к будущей российской операции, целью которой является подрыв аналогичных пакетов в воздухе во время грузовых авиарейсов в США и Канаду.

По данным следствия, ключевую роль во взрывах сыграл украинец Владислав Деркавец, проживавший на юге Польши. Он действовал по инструкциям, которые получал от куратора из ГРУ через телеграмм.

Мужчина упаковал четыре посылки, в каждой из которых была подушка со взрывчаткой, несколько тюбиков "косметики" и секс-игрушки. Прежде чем заклеить коробки, он активировал механизм отложенной детонации. После этого он передал пакеты другому фигуранту для отправки.

Взрывы на складах прогремели 19, 20 и 21 июля прошлого года в британском Бирмингеме, немецком Лейпциге и недалеко от Варшавы в Польше. Сейчас 27-летний украинец находится под арестом в Польше.