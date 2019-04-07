Дивовижна Західна Україна або Нам є чим пишатися: місця, про які має дізнатися кожен українець

Медіа-проект Ukraіner для прихильників несподіваних географічних відкриттів та мультикультурності дослідив декілька дивовижних місць Тернопільщини та Львова, про досвід яких треба дізнатися кожному українцю. Адже нам є, чим пишатися.

Байковецька громада: великі підприємства та обсерваторія

Байковецька громада об'єдналася у жовтні 2015 року. З того часу вона стала прикладом для утворення інших громад. Тут відкрили першу в Україні сільську автоматизовану обсерваторію, що дає учням можливість досліджувати далекі галактики. У громаді інвестують у кінно-спортивний клуб, а також планують розширення великих підприємств, зокрема, із виготовлення електроніки до автомобілів Volkswagen, Audi та Porsche.

Цікаве про Байковецьку громаду:

► Усього до об’єднання входить 7 сільських рад. Станом на березень 2019 року на території Байковецької ОТГ проживають майже 9 тисяч людей.

► Центральним у громаді є село Байківці, яке ще до децентралізації було потужним бюджетоутворювальним селом у регіоні. Мешканці довколишніх сіл бачили прикладі і повірили, що позитивні зміни поширяться на всю громаду й вирішили об’єднатися.

► Громада посіла 20 місце за рівнем фінансової спроможності серед 227 українських громад.

► Власні доходи на одного мешканця у Байковецькій громаді складають 14 230 гривень.

► Байковецькій громаді затвердили програму зайнятості, яка має створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу.

► Тут створили амбулаторію сімейної медицини, до якої входить 6 фельдшерсько-акушерських пунктів, де можна отримати консультацію чи направлення до лікарень у Тернополі.

► У громаді відкрили поліцейську станцію, яка обслуговує мешканців громади і забезпечує правопорядок

Байковецька громада

► 2006 року іноземні інвестори вирішили побудувати в Байківцях завод-виробник кабельної продукції для автоконцерну Volkswagen. Сьогодні цей завод є одним з найбільших роботодавців і донорів у громаді.

► Підприємство "Галіт", що виробляє стоматологічне обладнання, діє в Байківцях із 2000 року.

► В Байківцях працює офіційний представник американської компанії Wood-Mizer — компанія MOST-Україна, що виробляє та обслуговує деревообробні інструменти.

► Розбудова кінно-спортивного клубу починалась як хобі, а тепер його планують перетворити на комерційний проект.

► В Лозовій відкрили першу в Україні сільську шкільну обсерваторію з комп’ютерним обладнанням та навчальними практичними матеріалами. Потужність встановленого в обсерваторії телескопа дозволяє спостерігати навіть за найбільш віддаленими галактиками.

Голова громади Анатолій Кулик каже, що громаді вдалось зібрати хороших спеціалістів, які вміють впроваджувати зміни. Серед них є як люди з досвідом, так і молодь, яка до того часу не працювала в системі.

Проведення змін не відбувається так: взяти інших людей і вони почнуть робити щось. Треба свій мозок трішки пермішати. Я мав досвід бути в Ізраїлі. Там жив 6 років. Вже там я для себе визначився, що приїду в Україну і буду пробувати стати сільським головою, аби змінити те, що відбувається. Ще тоді не було децентралізації. А коли вона з'явилася в нас на обрії, я взагалі за неї схопився як затаку ідею!.. Ідею побудови країни для моїх онуків,

– розповів голова Байоквецької громади Анатолій Кулик.

Відео: Ukraїner про Байковецьку громаду

"Музей Ідей" у Львові: культура, скло і трапеза

Музей Ідей у Львові завжди був місцем зародження ініціатив. Саме тут був ініційований фестиваль незалежного кіно КіноЛев, саме тут з’явилася одна із перших майстерень гутного скла в незалежній Україні, а також галерея, трапезна та навіть вигадана республіка. Музей Ідей у 1992 році відкрив львівський художник Олесь Дзиндра, створивши мистецький осередок Львова, що вже понад 25 років займається мистецькими експериментами.

Цікаве про Музей Ідей у Львові:

► Музей Ідей розташований у центрі Львова, у приміщенні колишніх пивниць монастиря бернардинців.

► Спершу тут планували створити Музей скла, але через поганий стан підвалів від задуму мали відмовитися,тут усе було по коліно залито водою.

► Зараз у Музеї Ідей відбуваються виставки, проходять концерти, перфоманси, театральні інсталяції та інші мистецькі акції.

► У Музеї завжди виставляють і продають гутне скло – у вигляді декору і навіть дуже зручних практичних речей. Засновник Музею Ідей Олесь Дзиндра виготовляє скло вже понад 20 років, хоча за освітою архітектор і художник.

Мені дуже подобалось, що це зразу реалізовується, бо в кераміці треба ліпити, випалювати, малювати, випалювати, монтувати й це триває. А в них — так пєсня, ну от набрав, получилось, якшо геніальне — ти молодець, і це італійці дуже вправно називають «a la prima» (з першого разу). А та як я холєрік по натурі й мені дуже подобається все, що з першого разу,

– поділився тонкощами роботи Олесь Дзиндра.

Що таке гутне скло? Історія виробництва сягає часів Київської Русі. Вже тоді на навеличких підприємствах-гутах робили найбільш функціональні вироби зі скла і прикрашали їх ліпними джгутами, стрічками, нитками. Ще минулого століття Львів був відомий не кавою і шоколадом, а виробництвом гутного скла.

Музей Ідей

► За 27 років існування Музей Ідей організував понад 800 мистецьких виставок та понад три десятки міських та державних мистецьких, екологічних та соціальних проектів.

► Ідеї в музеї можна не лише побачити чи осмислити, але і спробувати на смак, адже тут створена Трапезна Ідей. Відкрити такий заклад вирішили випадково, коли госетй треба було втримати – нагодувавши. Гостям їжа дуже сподобалася і згодом відкрили Трапезну Ідей.

► Маленька кухня працює цілодобово і пропонує понад 100 галицьких страв. Серед посуду в Трапезній також є вироби гутного скла, які додають затишку. А меню написане дивакуватою галицькою мовою, яке хочеться розглядати, навіть коли вже принесли замовлення.

Відео: Ukraїner про Музей Ідей

Ц.Е.Х. і "Щось цікаве": у пошуках львівського скла

У 2011 році в одному з центральних двориків Львова відкрилася камерна крамниця-галерея, яка об’єднала навколо себе тих, хто цікавиться мистецтвом, а найбільше — поціновувачів скляних виробів. Так команда друзів і експериментаторів відкрила простір "Щось цікаве", на початку 2019 вони переїхали на площу Коліївщини.

Про "Щось цікаве" і Ц.Е.Х.:

► Тут скло всюди: від оригінальної мозаїки й дзеркал у дворі до авторських прикрас, світильників і картин.

► Маючи бажання розширювати територію українського мистецтва, засновники "Щось цікаве" вирішили відкрити простір ЦЕХ на місці покинутої фабрики.

► Почалося все з того, що навчаючись в академії, засновниця Роксолана з подругою виготовляла прикраси. У той самий час давній товариш зі шкільних років Роман займався продажами й запропонував Роксолані продавати свої вироби та возити їх на фестивалі.

Коли треба було відкривати магазинчик і написати, зробити якусь афішу і поставити на Площу Ринок, ми такі: "Ой, назва ж треба!". І просто в когось випадково випало: "Треба щось цікаве!"... А "Ц.Е.Х." — як "Цікаві Експерименти Художників".

– розповів Роман про створення назв.

"Щось цікаве" і Ц.Е.Х.

► Мета – українське скло має добрі шанси розвинутися від ремесла до справжнього мистецтва. Вони пропонують містянам відчути цю естетику, спробувавши й собі щось нове у творчості.

Тому що скла в Львові мало, але колись з історії саме Львів був дуже потужний у виробництві гутного скла, і в нас є кафедра єдина в Україні художнього скла,

– пояснила Роксолана.

5 березня 2019 року співзасновника “Щось цікаве” Романа Мусяли не стало. Попри це, команда продовжує свою роботу.

Відео: Ukraїner про Музей Ідей