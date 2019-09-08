19:43
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
      Мировые Медиа

      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail

      2205
      Технологічний прогрес Землі
      Технологічний прогрес Землі / Samsung

      Вчені і футурологи склали прогноз, як виглядатиме наш світ уже до 2069 року. "Картинка" вийшла надзвичайно приваблива.

      "Підводні дороги, спортивні змагання на ховербордах і відпустка у космосі – це лише деякі з майбутніх відкриттів, які стануть звичним явищем за 50 років". Такі прогнози, як повідомляє The Daily Mail, містяться у новій доповіді про майбутні технології, яку склала група вчених і футурологи на замовлення компанії Samsung.

      Читайте також: Офісна робота може загнати до могили, – Die Zeit

      Доповідь під назвою "Samsung KX50: майбутнє в об'єктиві" містить припущення, як виглядатимуть різні сфери життя суспільства до 2069 року.

      Транспорт

      "Між Великобританією, материковою Європою та іншими регіонами будуть прокладені підводні трубні транспортні системи, якими пасажирів перевозитимуть високошвидкісні контейнери, і подорож між деякими країнами триватиме менше години. Для скорочення заторів у міських районах використовуватимуться літаючі таксі та автобуси, тоді як далекі поїздки здійснюватимуться в багаторазових ракетах, що літатимуть у верхніх пластах атмосфери і на високій швидкості, і це скоротить час на маршрут Лондон – Нью-Йорк до менш ніж 30 хвилин".

      Охорона здоров'я

      "Звичним явищем стануть віртуальні компаньйони та опікуни, які відслідковуватимуть стан здоров'я людини упродовж всього її життя і будуть здатні перекладати її симптоми і стани будь-якою мовою. За даними доповіді, масштабний 3D-друк життєво важливих органів забезпечить негайну заміну органів тим, хто їх потребуватиме. Основним джерелом білка стануть комахи, а кухні майбутнього будуть обладнані стільницями для вирощування комах і збору "врожаю".

      Технології

      Наступні 50 років принесуть найбільші технологічні зміни та іновації, які ми коли-небудь бачили в нашій роботі чи відпочинку, – повідомила Daily Mail одна із співавторів доповіді Жаклін де Рохас. – Цифрова революція, як і промислова революція 250 років тому, ставить під сумнів всі наші припущення про те, як ми проводитимемо наше майбутнє життя.

      "У рамках доповіді також робилося опитування британців про те, які з прогнозів вони більш за все хотіли б побачити у реальності, і 63% опитаних заявили, що це обладнані роботизованими технологіями будинки, які самі очищуються. Потім йдуть імплантати для моніторингу стану здоров'я і літаючі таксі та автобуси", – пише газета.

      Основні прогнози, складені експертами з технологій:

      1. Підводні магістралі: буде створена герметична транспортна трубна система, пересування якою здійснюватиметься в контейнерах. Завдяки їй дістатися із Великобританії до таких частин материкової Європи як Скандинавія, можна буде менш ніж за годину.

      2. Підземні хмарочоси: з'являться так звані "землечоси", які своїми поверхами йдуть в землю, що дозволить витримувати землетруси.

      підземні хмарочоси

      3. Будинки, які самі очищуються: для цього достатньо буде натиснути відповідну кнопку, коли ви виходите з будинку чи спите.

      4. Космічні готелі: буде можливо проводити відпустку в космосі, коли космічні готелі обертатимуться навколо Місяця чи інших планет, генеруючи власну гравітацію.

      космічні готелі

      5. 3D-друк органів: це дозволить створювати органи для людей, які потребують пересадки чи підвищення продуктивності, а також дозволить добиватися нічного бачення чи супершвидкості.

      6. Недорогі гамбургери з комахами: саме комахи стануть одним із наших основних джерел харчового білка.

      7. Літаючі автобуси і таксі: будуть як "повітряні таксі", так і безпілотні літаючі автобуси великої потужності, які зможуть літати више заторів і швидко доставляти нас до пункта нашого призначення.

      літаючі таксі

      8. Імплантати, які слідкують за нашим здоров'ям і викладають наші симптоми будь-якою мовою: це цифровий компаньйон, який упродовж життя відслідковуватиме наші потреби.

      друг органів

      9. Повітряні спортивні змагання у дусі квіддіча (вигадана спортивна гра в романах Джоан Роулінг, в яку грають, літаючи на мітлах – Прим. ред.) на ховербордах (літаючих дошках), ми дивитимемося чотирьохвимірні матчі.

      квіддіч

      10. Інтерактивні фільми, фізична участь у тому, що ми дивимося за допомогою віртуальної реальності: це стане можливим завдяки доступних, високоякісних гаптичних костюмів, які створюють відчуття дотику і обманюють всі наші п'ять почуттів, дозволяючи нам фізично "відчувати" фільм чи відеогру.

      Цікаво: НАТО готується до космічних воєн, – Bild

      blog_ava
      Лунный календарь на сентябрь 2019
      сегодня
      1758
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости Украины Публикации Путешествия Технологии дома
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      сегодня , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 2203
      Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      сегодня , 18:34 Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      Антон Голобородько 111
      Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      сегодня , 16:04 Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      48446
      Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      сегодня , 16:01 Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      Книги для гурманів 178
      Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати
      сегодня , 15:00 Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати
      Дмитро Гнап 377
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук