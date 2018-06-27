Дизайн смартфона Huawei nova 3 рассекретили до анонса

Китайское телекоммуникационное агентство TENAA зарегистрировало новый смартфон Huawei nova 3. Он станет представителем популярной линейки моделей среднего класса. На сайте ведомства уже представлены рендеры устройства, которые демонстрируют его со всех сторон.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Внешне Huawei nova 3 идентичен представленному в начале года P20 Lite, также известному на некоторых рынках как nova 3e. Смартфон получит экран с соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части под камеру, датчики и динамик. На оборотной стороне, выполненной из стекла, расположатся двойная камера и сканер отпечатков пальцев.



В сети опубликовали первые фото нового смартфона Huawei nova 3

О технических характеристиках Huawei nova 3 пока мало информации. Сообщается, что его оснастят новым процессором Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 или 128 ГБ. О емкости аккумулятора, разрешении экрана и камер пока ничего неизвестно.

Стоит отметить, что производитель планирует представить Huawei nova 3 уже в июле этого года.

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