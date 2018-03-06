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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дизайнер Chanel выбрал для модного показа необычное место: удивительные фото

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Последний показ линии одежды Chanel снова подтвердил, что знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд имеет неиссякаемую креативность, ведь выбрал для модного действа лес. В таком необычном месте модельер представил новую коллекцию осень-зима 2018/19.

Стильное мероприятие прошло в парижском Гран-Пале, где дизайнер создал таинственный лес, передает журнал Vogue.

Во французском дворце модели ходили по подиуму, покрытому листьями. Деревья и ветки, которыми задекорировали помещение, не оставляли сомнений, что показ проходит в обычном лесу. Гости мероприятия сидели на скамейках, напоминающих лавки заброшенного стадиона. Именно в такой стильной и необычной атмосфере прошло одно из самых ожидаемых действ – показ коллекции осень-зима 2018/19 от Chanel.

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Кроме оригинального подиума, Карл Лагерфельд удивил также модными новинками. В частности, не обошлось без традиционного твида, буклированных пальто и жакетов. Дополнили образы золотыми сапогами, массивными шарфами и митенками. Стилизованный подиум гармонично находил отражение в роскошных осенних принтах новой коллекции Chanel.

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Известно, что среди знаменитых гостей показа были Ванесса Паради, Кира Найтли, Карла Бруни, Каролин де Магре, Марк Джейкобс.

Теги: Фотоновости Мода LifeStyle Chanel
Источник: 24 Канал
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