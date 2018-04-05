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Дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение любимому: трогательное видео

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Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо
Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо / Фото из открытых источников

Известный дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение своему возлюбленному - модели и владельцу бренда по производству ароматических свечей Чарли Дефранческо.

Сделать предложение руки и сердца дизайнер решил в день рождения Чарли. В кафе Chipotle устроили в его честь танцевальный флешмоб под песню Kiss певца Prince, а затем Джейкобс встал на одно колено и открыл перед ним коробочку с кольцом.

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Дефранческо был шокирован, потому что не ожидал такого, и ответил "да".

Кто такой Марк Джейкобс? Известный американский дизайнер, владелец модного лейбла Marc Jacobs, а также Marc by Marc Jacobs. Ранее был креативным директором французского модного дома Louis Vuitton. В 2010 году журнал Time включил Джейкобса в сотню самых влиятельных людей мира.

Теги: LifeStyle Мода Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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