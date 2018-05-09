Дизайнер объяснил, почему Амаль Клуни надела штаны на красную дорожку Met Gala

Бал Института костюма "Met Gala-2018" состоялся два дня назад, а разговоры вокруг него не угасают и сегодня. Дизайнер образа Амаль Клуни на вечеринке, Ричард Квинн, рассказал, почему женщина выбрала для выхода брюки.

Амаль Клуни стала одной из немногих, кто надел на мероприятие не традиционное роскошное платье, а брюки. Ее образ дополнял серебристый корсет и юбка с витражными цветами, которая крепилась к поясу брюк.

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"В целом идея образа заключалась в его гибридности – мы должны были сделать его нарядным и в то же время вписаться в тему", – рассказал дизайнер.



Роскошная Амаль Клуни на Met Gala-2018

Мужчина добавил, что Амаль выбрала штаны, потому что так она хотела выразить свое отношение к проблеме гендерного равенства и современной религии. Стоит отметить, что темой бала Met Gala стала взаимодействие моды и религии. Сам образ жены Джорджа Клуни создавался за несколько недель до события.

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Мы хотели, чтобы принт намекал на религиозную тему, поэтому попытались создать особую фактуру ткани, чтобы она имитировала витраж. Рисунок с тщательно проработанными деталями мы нанесли на фольгу при помощи цифрового принтера. Это очень понравилось Амаль. У нее великолепный стиль, и мы хотели преподнести его в неожиданном свете, непохожим на типичные выходы на красную дорожку,

– подытожил Ричард Квинн.



Амаль и Джордж Клуни на Met Gala 2018