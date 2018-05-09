22:39
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Дизайнер объяснил, почему Амаль Клуни надела штаны на красную дорожку Met Gala

309 Читати новину українською
Дизайнер объяснил, почему Амаль Клуни надела штаны на красную дорожку Met Gala
/ www.harpersbazaar.com

Бал Института костюма "Met Gala-2018" состоялся два дня назад, а разговоры вокруг него не угасают и сегодня. Дизайнер образа Амаль Клуни на вечеринке, Ричард Квинн, рассказал, почему женщина выбрала для выхода брюки.

Амаль Клуни стала одной из немногих, кто надел на мероприятие не традиционное роскошное платье, а брюки. Ее образ дополнял серебристый корсет и юбка с витражными цветами, которая крепилась к поясу брюк.

Читайте также: Рианна потрясла своим образом на Met Gala 2018: фото

"В целом идея образа заключалась в его гибридности – мы должны были сделать его нарядным и в то же время вписаться в тему", – рассказал дизайнер.


Роскошная Амаль Клуни на Met Gala-2018

Мужчина добавил, что Амаль выбрала штаны, потому что так она хотела выразить свое отношение к проблеме гендерного равенства и современной религии. Стоит отметить, что темой бала Met Gala стала взаимодействие моды и религии. Сам образ жены Джорджа Клуни создавался за несколько недель до события.

Читайте также: Met Gala 2018: самые яркие звездные образы с красной дорожки

Мы хотели, чтобы принт намекал на религиозную тему, поэтому попытались создать особую фактуру ткани, чтобы она имитировала витраж. Рисунок с тщательно проработанными деталями мы нанесли на фольгу при помощи цифрового принтера. Это очень понравилось Амаль. У нее великолепный стиль, и мы хотели преподнести его в неожиданном свете, непохожим на типичные выходы на красную дорожку,
– подытожил Ричард Квинн.


Амаль и Джордж Клуни на Met Gala 2018

 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

 

 

Теги: Мода LifeStyle Met Gala
Источник: Harper's Bazaar
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 262
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 317
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
393
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 556
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1374
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук