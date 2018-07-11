Дизайнер объяснила, почему взяла для рекламы Fendi три поколения Кардашян

Креативный директор модного дома Fendi Сильвия Вентурини Фенди рассказала, что решила выбрать семью Кардашян для новой фотосессии случайно.

На днях в сети появилась реклама знаменитой сумки Peekaboo, которая в этом году празднует 10 лет с момента ее продажи. Для Кампейн сумки-юбиляра выбрали семью Кардашян из трех поколений – бабушку Крис Дженнер, ее дочь Ким Кардашян и 5-летнюю внучку Норт.

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На фотографиях семейство Кардашян сидит на траве, демонстрируя одежду и аксессуары итальянского модного дома.

Все трое – очень сильные личности. Это знаковая семья, которая известна, скорее, своими образами. Мы хотели показать больше сокровенного, скрытую от посторонних глаз сторону их личностей,

– рассказала знаменитая модельер.

Стоит добавить, что для фотосессии выбрали не только семью Кардашян, но и наследниц модного дома Fendi, а также дочерей актера Эвана Макгрегора.