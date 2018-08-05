Дизайнер покорил Instagram серией снимков с книгами и мороженым: фото

Американский дизайнер Бен Денцер создает серию фото, на которых мороженое визуально и концептуально сочетается с книгами.

Бен Денцер публикует свои работы на странице в Instagram.

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Дизайнер выбирает издание с хорошими и интересными обложками и дополняет их мороженым или другими десертами.

Так, Денцер пытается открыть зрителям другую сторону книг.

"Часто читатели воспринимают книгу как священный объект: нельзя писать на полях или загибать страницы. Если вы оставите на книге шарик мороженого, человек скорее всего расстроится. Мне очень интересно такое восприятие книг", – отметил дизайнер.

Публикация от Ice Cream Books (@ice_cream_books) 3 Май 2018 в 4:48 PDT

Публикация от Ice Cream Books (@ice_cream_books) 26 Апр 2018 в 4:44 PDT

Публикация от Ice Cream Books (@ice_cream_books) 9 Июн 2018 в 8:03 PDT