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Дизайнер покорил Instagram серией снимков с книгами и мороженым: фото

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Работа Бена Денцера
Работа Бена Денцера / Instagram

Американский дизайнер Бен Денцер создает серию фото, на которых мороженое визуально и концептуально сочетается с книгами.

Бен Денцер публикует свои работы на странице в Instagram.

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Дизайнер выбирает издание с хорошими и интересными обложками и дополняет их мороженым или другими десертами.

Так, Денцер пытается открыть зрителям другую сторону книг.

"Часто читатели воспринимают книгу как священный объект: нельзя писать на полях или загибать страницы. Если вы оставите на книге шарик мороженого, человек скорее всего расстроится. Мне очень интересно такое восприятие книг", – отметил дизайнер.

 

Теги: LifeStyle Курьезные новости Литература Книги Instagram Интернет
Источник: 24 Канал
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