Дизайнер покорил Instagram серией снимков с книгами и мороженым: фото
Американский дизайнер Бен Денцер создает серию фото, на которых мороженое визуально и концептуально сочетается с книгами.
Бен Денцер публикует свои работы на странице в Instagram.
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Дизайнер выбирает издание с хорошими и интересными обложками и дополняет их мороженым или другими десертами.
Так, Денцер пытается открыть зрителям другую сторону книг.
"Часто читатели воспринимают книгу как священный объект: нельзя писать на полях или загибать страницы. Если вы оставите на книге шарик мороженого, человек скорее всего расстроится. Мне очень интересно такое восприятие книг", – отметил дизайнер.
Источник: 24 Канал
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