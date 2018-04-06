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Дизайнер предположил как будет выглядеть новый изогнутый iPhone

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Как будет выглядеть новый изогнутый iPhone
Как будет выглядеть новый изогнутый iPhone / idropnews.com

Дизайнер Мартин Хайек разработал концепт дизайна, предположив как будет выглядеть новый iPhone. Концепт основан на слухах о модели с изогнутым дисплеем и корпусом.

фото опубликовал iDropNews.

Как свидетельствуют снимки, внешний вид устройства существенно отличается от всего, что Apple делала раньше. Хотя не факт, что подобный дизайн утвердят. Часть сенсорного экрана в смартфоне закрывается специальным кейсом с логотипом производителя.

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Кстати, дизайн и изгибы корпуса напоминают обновленную Nokia 8110. Эту модель HMD Global представила в начале года.

Верхняя часть корпуса нового iPhone снова получила так называемую "монобровь" с фронтальной камерой, динамиком и несколькими сенсорами. Сзади аппарат напоминает iPhone 8.

Як виглядатиме новий вигнутий iPhone

Так может выглядеть новый изогнутый iPhone

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что компания Apple готовит серьезное обновление для своей линейки iPhone. В компании уже тестируют изогнутый дисплей и систему бесконтактного управления для iPhone.

Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple
Источник: 24 Канал
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