Дизайнер предположил как будет выглядеть новый изогнутый iPhone

Дизайнер Мартин Хайек разработал концепт дизайна, предположив как будет выглядеть новый iPhone. Концепт основан на слухах о модели с изогнутым дисплеем и корпусом.

фото опубликовал iDropNews.

Как свидетельствуют снимки, внешний вид устройства существенно отличается от всего, что Apple делала раньше. Хотя не факт, что подобный дизайн утвердят. Часть сенсорного экрана в смартфоне закрывается специальным кейсом с логотипом производителя.

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Кстати, дизайн и изгибы корпуса напоминают обновленную Nokia 8110. Эту модель HMD Global представила в начале года.

Верхняя часть корпуса нового iPhone снова получила так называемую "монобровь" с фронтальной камерой, динамиком и несколькими сенсорами. Сзади аппарат напоминает iPhone 8.

Так может выглядеть новый изогнутый iPhone

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что компания Apple готовит серьезное обновление для своей линейки iPhone. В компании уже тестируют изогнутый дисплей и систему бесконтактного управления для iPhone.