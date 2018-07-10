Дизайнер создал робота, который аплодирует владельцу – цена просто заоблачная

Японский дизайнер Масато Такахаши создал очень странного работа. Устройство внешне похоже на помидор, называется Big Clapper. При этом стоит робот заоблачно – 4500 долларов, или более 100 тысяч гривен.

Об этом пишет The Verge.

Его основная функция – поддерживать своего пользователя аплодисментами. Как пояснил разработчик, каждый человек иногда испытывает дефицит внимания, именно для этого создан Big Clapper, который будет компенсировать этот недостаток внимания.

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Робота Такахаши создал как свой творческий проект. Однако, после успеха на выставке CES дизайнер решил начать кампанию по сбору средств на серийное производство работа.

Big Clapper имеет датчик движения – и он автоматически включается, когда человек приближается к нему, и произносит запрограммированную фразу. Это может быть приветствие, или какие-то ободряющие фразы. Big Clapper имеет несколько режимов работы – устройство может хлопать основные ритмы, аплодировать по требованию владельца или в такт музыке.

Робот Big Clapper, который умеет аплодировать владельцу

При этом дизайнер создал глаза робота таким образом, что машина смотрит прямо на владельца. Высота робота составляет около метра.

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