Дизайнера свадебного платья Меган Маркл заподозрили в плагиате: фотосравнение

Роскошная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялось еще 19 мая, а до сих пор люди продолжают обсуждать королевскую церемонию. Не обошлось и без скандала: дизайнер из Новой Зеландии Эмилия Викстед заявила о плагиате.

Как известно, церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл состоялась в часовне Святого Георгия, что на территории Виндзорского дворца. Для королевской свадьбы герцогиня Сассекская заказала брендовое платье Givenchy, которое создала Клэр Уэйт Келлер. Элегантное и изысканное платье настолько понравилась всем, что она уже стало своеобразным трендом для невест.

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Однако свадебное платье стало поводом для громкого скандала: дизайнер Эмилия Викстед на странице в социальной сети заявила, что наряд позаимствовали из ее дебютной коллекции, представленной в 2017 году. Об этом сообщает издание People.Для подтверждения своих слов женщина показала соответствующее фото.

Фотосравнение двух платьев

Сразу после публикации заявления аккаунт Эмилии Викстед заблокировали, а сообщение исчезло. В СМИ предполагают, что кто-то проник на страницу дизайнера, однако причин для этого нет. Вскоре в социальной сети появилось опровержение заявления Эмилии Викстед.

Ее Королевское Высочество, герцогиня Сассекская, выглядела абсолютно восхитительно, я восхищаюсь ею и уважаю. Не думаю, что ее свадебное платье было копией нашего дизайна. Я также уважаю Клэр Уэйт Келлер и Givenchy – для меня это огромный источник вдохновения,

– заявила Эмилия Викстед.

Отметим, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон часто обращается за услугами к Эмилии Викстед. Пока ни один представитель Кенсингтонского дворца не комментировал скандальное заявление дизайнера.