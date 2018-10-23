Команда "Дизель Студии" опубликовала щемящее видео-реквием в память о своей коллеге – Марине Поплавской, которая трагически погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

Соответствующие видеоролики были обнародованы в Instagram.

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"В дом к каждому, кто хоть раз улыбнулся, глядя на нее на экране или на сцене – пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина – Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагически и нелепо", – написали в "Дизель Шоу".

На этих видео собраны самые яркие кадры из выступлений и роли, которые при жизни исполнила артистка.

Сама запись начинается словами Марины Поплавской "Я вас больше всего люблю, я за вас жизнь отдам".

На видео артистка рассказала, что ее личная цель – встретить 15-летие "Дизель Шоу" вместе со всеми.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.