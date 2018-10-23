11:36
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      "Дизель Шоу" выпустили трогательный ролик-реквием в память о Марине Поплавской: видео

      3136 Читати новину українською
      "Дизель Шоу" выпустили видео в память о Марине Поплавской
      "Дизель Шоу" выпустили видео в память о Марине Поплавской / Фото из открытых источников

      Команда "Дизель Студии" опубликовала щемящее видео-реквием в память о своей коллеге – Марине Поплавской, которая трагически погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

      Соответствующие видеоролики были обнародованы в Instagram.

      Читайте также: Как Марина Поплавская попрощалась с друзьями: трогательная история

      "В дом к каждому, кто хоть раз улыбнулся, глядя на нее на экране или на сцене – пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина – Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагически и нелепо", – написали в "Дизель Шоу".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      I. Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені - прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка - Марина Поплавська. Її життя обірвалось трагічно й безглуздо. #дизельшоу #дизельстудио #поплавская #маринапоплавская

      Допис, поширений Дизель Студио (@dizelstudio)

      На этих видео собраны самые яркие кадры из выступлений и роли, которые при жизни исполнила артистка.

      Сама запись начинается словами Марины Поплавской "Я вас больше всего люблю, я за вас жизнь отдам".

      На видео артистка рассказала, что ее личная цель – встретить 15-летие "Дизель Шоу" вместе со всеми.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      II. Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені - прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка - Марина Поплавська. Її життя обірвалось трагічно й безглуздо. #дизкльстудио #дизельшоу #маринапоплавская #маринафранцевна #поплавская

      Допис, поширений Дизель Студио (@dizelstudio)

       

      Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      Кто такая Марина Поплавская?
      Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Потери ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Необычное ДТП в Черновцах: в аварию попал раритетный автомобиль
       26 июня 2016 , 10:10
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Наставник Коноплянки признался, что сказал в перерыве матча против Боруссии Ярмоленко, в котором Шальке чудом отыграл 4 гола
       26 ноября 2017 , 09:50
      Леванте сенсационно обыграл Барселону в сверхрезультативном матче, прервав ее беспроигрышную серию в чемпионате
       13 мая , 23:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук