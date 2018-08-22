Дизентерия: как уберечься от инфекции, которая легко передается
Дизентерия – бактериальная инфекция, которая передается от больного человека к здоровому. Последствия от инфекции довольно неприятные.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Дизентерия – это синдром острого поражения человека с воспалением дистального отдела толстой кишки с типичными проявлениями колита с и появлением крови в испражнениях.
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Возбудителем дизентерии является бактерия Shigella dysenteriae. Чаще всего причиной дизентерии является нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства.
Симптомы дизентерии
Симптомы дизентерии проявляются в виде диареи и общей интоксикации организма.
- тошнота;
- диарея;
- головная боль;
- обезвоживание организма;
- повышенная температура;
- вялость;
- боли в печени, желудке.
Возбудитель дизентерии – бактерия Shigella dysenteriae
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Профилактика дизентерии:
- тщательно мойте руки с мылом перед приемом пищи и ее приготовлением;
- не покупайте продукты питания в сомнительных местах, где их качество и свежесть не проверяется, а сами продавцы работают без медицинских осмотров;
- перед употреблением молока и молочных продуктов, которые были куплены на фермерских рынках, обязательно должны пройти термическую обработку;
- не допускайте потребления продуктов сомнительного качества и с истекшим сроком хранения;
- для питья и приготовления еды используйте только питьевую воду в бутылках или воду из централизованных источников водоснабжения, а при децентрализованном водоснабжении (колодца) воду перед употреблением кипятите;
- тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, для потребления детьми – обдайте кипятком;
- при выявлении симптомов болезни не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за помощью в медучреждения.
О сальмонеллезе читайте по ссылке.
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