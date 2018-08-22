Дизентерия: как уберечься от инфекции, которая легко передается

Дизентерия – бактериальная инфекция, которая передается от больного человека к здоровому. Последствия от инфекции довольно неприятные.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Дизентерия – это синдром острого поражения человека с воспалением дистального отдела толстой кишки с типичными проявлениями колита с и появлением крови в испражнениях.

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Возбудителем дизентерии является бактерия Shigella dysenteriae. Чаще всего причиной дизентерии является нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства.

Симптомы дизентерии

Симптомы дизентерии проявляются в виде диареи и общей интоксикации организма.

- тошнота;

- диарея;

- головная боль;

- обезвоживание организма;

- повышенная температура;

- вялость;

- боли в печени, желудке.

Возбудитель дизентерии – бактерия Shigella dysenteriae

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Профилактика дизентерии:

- тщательно мойте руки с мылом перед приемом пищи и ее приготовлением;

- не покупайте продукты питания в сомнительных местах, где их качество и свежесть не проверяется, а сами продавцы работают без медицинских осмотров;

- перед употреблением молока и молочных продуктов, которые были куплены на фермерских рынках, обязательно должны пройти термическую обработку;

- не допускайте потребления продуктов сомнительного качества и с истекшим сроком хранения;

- для питья и приготовления еды используйте только питьевую воду в бутылках или воду из централизованных источников водоснабжения, а при децентрализованном водоснабжении (колодца) воду перед употреблением кипятите;

- тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, для потребления детьми – обдайте кипятком;

- при выявлении симптомов болезни не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за помощью в медучреждения.

О сальмонеллезе читайте по ссылке.

Тщательно мойте руки – это защитит организм от ряда заболеваний

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