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Дизентерия: как уберечься от инфекции, которая легко передается

60 Читати новину українською
Дизентерия: симптомы и профилактика
Дизентерия: симптомы и профилактика / 24 канал

Дизентерия – бактериальная инфекция, которая передается от больного человека к здоровому. Последствия от инфекции довольно неприятные.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Дизентерия – это синдром острого поражения человека с воспалением дистального отдела толстой кишки с типичными проявлениями колита с и появлением крови в испражнениях.

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Возбудителем дизентерии является бактерия Shigella dysenteriae. Чаще всего причиной дизентерии является нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства.

Симптомы дизентерии

Симптомы дизентерии проявляются в виде диареи и общей интоксикации организма.

- тошнота;
- диарея;
- головная боль;
- обезвоживание организма;
- повышенная температура;
- вялость;
- боли в печени, желудке.

Дизентерія: симптоми та профілактика

Возбудитель дизентерии – бактерия Shigella dysenteriae

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Профилактика дизентерии:

- тщательно мойте руки с мылом перед приемом пищи и ее приготовлением;
- не покупайте продукты питания в сомнительных местах, где их качество и свежесть не проверяется, а сами продавцы работают без медицинских осмотров;
- перед употреблением молока и молочных продуктов, которые были куплены на фермерских рынках, обязательно должны пройти термическую обработку;
- не допускайте потребления продуктов сомнительного качества и с истекшим сроком хранения;
- для питья и приготовления еды используйте только питьевую воду в бутылках или воду из централизованных источников водоснабжения, а при децентрализованном водоснабжении (колодца) воду перед употреблением кипятите;
- тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, для потребления детьми – обдайте кипятком;
- при выявлении симптомов болезни не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за помощью в медучреждения.

О сальмонеллезе читайте по ссылке.

Ретельно мийте руки – це захистить організм від низки захворювань

Тщательно мойте руки – это защитит организм от ряда заболеваний

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Министерство здравоохранения Украины Инфекция
Источник: 24 канал
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