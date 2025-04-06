Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно об обвинениях в отношении депутата Норриса

Дэна Норриса, бывшего министра труда, победившего Джейкоба Рис-Могга как члена парламента на прошлогодних всеобщих выборах, был взят под стражу после того, как 4 апреля полиция провела обыск в его избирательном округе.

Полиция Эйвона и Сомерсета сообщила, что мужчина был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против девушки, изнасиловании, похищении ребенка и неправомерном поведении на государственном служебном месте. Само дело этому полицейскому участку передала другая группа в декабре 2024 года.

Большинство преступлений, как утверждается, произошли еще в 2000-х годах. Но правоохранители также расследуют вероятное изнасилование в 2020-х годах. Сейчас само расследование дела Дэна Норриса находится на ранних стадиях.

Позже стало известно, что пока 65-летнего члена парламента отпустили "под условный залог". Лейбористы, в свою очередь, отстранили Дэна Норриса от исполнения обязанностей, однако отказались предоставлять любые другие комментарии, пока продолжается расследование.

Впервые Норриса избрали в парламент в 1997 году, он оставался депутатом до 2010-го. Он также был заместителем министра окружающей среды, а в 2021 стал мэром Западной Англии. В прошлом году он снова вернулся в парламент.

На веб-сайте его избирательного округа – Северо-Восточного Сомерсета и Хенхема – указано, что он работал учителем и специалистом по защите детей.