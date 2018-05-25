Дэниела Крейга официально утвердили на роль нового Джеймса Бонда

50-летний голливудский актер в пятый раз сыграет супершпиона Джеймса Бонда в 25-й части про легендарного Агента 007.

Об этом официально заявила киностудия MGM в четверг, 24 мая. Ранее Дэниел Крейг сыграл в таких частях "бондианы": "Казино"Рояль", "Кванта милосердия", "007 Координаты "Скайфол" и "007 Спектр".

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Также стало известно, что режиссером новой киноленты станет Дэнни Бойл, обладатель премии "Оскар" за фильм "Миллионер из трущоб".

Съемки 25-й картины об агенте Джеймсе Бонде начнутся в декабре этого года, а премьера фильма официально запланирована на 25 октября 2019 года.

Напомним, что в августе 2017 года сам киноактер Дэниэл Крейг в одном из ток-шоу подтвердил информацию, что вновь станет Джеймсом Бондом в будущей ленте. Тогда же он и заявлял, что это будет его последний фильм в роли суперагента.

Сейчас мужчина готовится к съемкам фильма и вместе с женой Рэйчел Вайс готовятся к рождению их первого совместного ребенка.