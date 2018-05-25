16:24
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 15°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА

Дэниела Крейга официально утвердили на роль нового Джеймса Бонда

88 Читати новину українською
Дэниел Крейг снова станет Джеймсом Бондом
Дэниел Крейг снова станет Джеймсом Бондом / Фото из открытых источников

50-летний голливудский актер в пятый раз сыграет супершпиона Джеймса Бонда в 25-й части про легендарного Агента 007.

Об этом официально заявила киностудия MGM в четверг, 24 мая. Ранее Дэниел Крейг сыграл в таких частях "бондианы": "Казино"Рояль", "Кванта милосердия", "007 Координаты "Скайфол" и "007 Спектр".

Читайте также: Какой Джеймс Бонд самый сексуальный: рейтинг ученых

Также стало известно, что режиссером новой киноленты станет Дэнни Бойл, обладатель премии "Оскар" за фильм "Миллионер из трущоб".

Съемки 25-й картины об агенте Джеймсе Бонде начнутся в декабре этого года, а премьера фильма официально запланирована на 25 октября 2019 года.

Напомним, что в августе 2017 года сам киноактер Дэниэл Крейг в одном из ток-шоу подтвердил информацию, что вновь станет Джеймсом Бондом в будущей ленте. Тогда же он и заявлял, что это будет его последний фильм в роли суперагента.

Сейчас мужчина готовится к съемкам фильма и вместе с женой Рэйчел Вайс готовятся к рождению их первого совместного ребенка.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Джеймс Бонд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 634
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 290
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 831
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сегодня, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 285
Тест, насколько хорошо ты знаешь английский – ложные друзья переводчика
сегодня, 10:01 Тест, насколько хорошо ты знаешь английский – ложные друзья переводчика
Анастасія Ковач-Петрушенко 343
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук