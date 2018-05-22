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Дэвид Бекхэм проигнорировал нормы этикета на королевской свадьбе: детали инцидента

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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / www.gettyimages.in

Известная чета Виктория и Дэвид Бекхэмы были одними из немногих звездных гостей, которые посетили королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл 19 мая. Однако футболист Дэвид на событии успел не только стать объектом восхищения для многих поклонниц, но и изрядно оконфузиться.

По информации издания  Metro, Дэвид Бекхэм во время всей свадебной церемонии жевал жвачку, что является неприемлемым по отношению к традициям и нормам этикета королевской семьи.

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Эксперты отмечают, что за такое пренебрежение очевидных правил этикета Дэвид может не получить орден британского рыцаря, которым удостоены многие британские звезды.

Кроме экс-футболиста королевским этикетом пренебрегла и внучка самой королевы Елизаветы II, британская принцесса Беатрис, которая тоже на протяжении церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл сидела с жевательной резинкой.


Принцесса Беатрис на королевской свадьбе 19 мая

Теги: LifeStyle Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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