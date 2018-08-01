Дэвид Бекхэм стал парикмахером для собственной дочери Харпер

Британский футболист Дэвид Бекхэм когда-то совсем не позволял обрезать волосы своей 7-летней дочери Харпер. Но после ее недавнего дня рождения Бекхэм "сдался" и стал ее собственным парикмахером.

Миловидное фото звезда футбола опубликовал в своем Instagram.

"Кто-то счастлив, а кто не очень. Я не думал, что этот малыш может выглядеть красивее, но это любовь", – трогательно подписал фото Дэвид, на котором он обрезает волосы своей счастливой дочери.

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Дэвид Бекхэм и дочь Харпер

Черно-белый снимок только через день после публикации собрал более 2 миллионов "лайков" и тысячи восторженных комментариев. Фанаты удивляются умениям Бекхэма, а также счастливы за Харпер, которая теперь немного изменит свой имидж.

Звездный папа очень любит своих детей и часто с ними делает фотографии. Стоит напомнить, что чета Бекхэмов, которым СМИ приписывали развод, воспитывают четырех совместных детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 7-летнюю Харпер.

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Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 10 Лип 2018 р. о 12:01 PDT