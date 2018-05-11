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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Дэвид Бекхэм стал президентом послов Британского совета моды

52 Читати новину українською
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Фото из свободных источников

Экс-футболист и предприниматель Дэвид Бекхэм, который основал бренд Kent & Curwen, присоединился к Британскому совету моды (BFC) в роли президента послов.

Он будет представлять британскую моду в Британии и за рубежом, помогая создавать новые партнерские отношения в США и Азии. Также, он будет поддерживать учебные миссии BFC, начиная от стипендий и заканчивая художественным образованием, говорится в издании Vogue.

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"Я невероятно горд принять эту новую для меня роль. Я давно увлечен британским стилем, модой и мастерством, и эта роль дает мне шанс попасть вглубь индустрии, которую я люблю. Я рад сотрудничеству с Британским советом моды и возможности продвигать и вдохновлять молодых талантливых людей со всех уголков США в глобальном масштабе. Индустрия моды – одно из лучших мировых творений, и я с нетерпением жду возможности работать с нашими будущими лидерами и поддерживать совет моды в своих глобальных амбициях ", –прокомментировал свое назначение Дэвид Б екхем.

Стоит добавить, что занимать пост Дэвид Бекхэм будет в течение двух лет, до 2020 года.

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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