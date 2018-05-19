Дэвид и Виктория Бекхэм пожаловали на королевскую свадьбу: стильные фото

Сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце состоится торжественная церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. На свадьбу пригласили более 3 тысяч человек, среди которых – известное супружество Дэвида и Виктории Бекхэм.

Несмотря на все слухи о разрыве отношений звездная пара всегда появляется на светских событиях вместе. Так, Дэвид и Виктория Бекхэм прилетели в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл.

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Для королевской свадьбы пара выбрала роскошный наряд. Виктория Бекхэм, которая славится отличным чувством стиля, засветила эффектное платье синего цвета. Наряд звезда дополнила шляпкой, наличие которой является обязательным в королевском этикете, и красными туфлями на каблуках.

Стоит отметить, что Виктория Бекхэм выглядела роскошно. Стильное платье не только создало невероятный "лук" звезды, но и подчеркнуло ее стройную талию.



Дэвид и Виктория Бекхэм на королевской свадьбе

В то же время Дэвид Бекхэм отдал предпочтение стильному смокингу с серым жилетом. Белоснежная рубашка с галстуком и карманные часы завершили образ футболиста.

Знаменитое супружество Бекхэмов



Виктория и Дэвид Бекхэм в Виндзорском замке

Кроме звездной четы, свадьбу принца Гарри и Меган Маркл увидят теннисистка Серена Уильямс, Джордж и Амаль Клуни, британский ведущий Джеймс Корден.

Напомним, что молодожены уже готовятся к выходу из своих покоев. Последнюю ночь перед свадьбой они провели отдельно. Невеста ночевала в гостинице с матерью, которая накануне прибыла в Лондон, а принц Гарри провел вечер в компании брата принца Уильяма. Для 36-летней актрисы Меган Маркл это будет второй брак. Чтобы стать членом королевской семьи она изменила американское гражданство и вероисповедание.