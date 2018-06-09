Дэвид и Виктория Бекхэм выставили на продажу одежду с королевской свадьбы: известна причина

Очаровательные знаменитости Дэвид и Виктория Бекхэм решили выставить на аукцион свои роскошные наряды, которые они засветили на королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Причиной такого решения была благотворительность.

Не прошло и месяца со дня венчания принца Гарри и Меган Маркл, как их история стала своеобразным эталоном в мире. Вероятно, отказ от подарков новоиспеченных молодоженов в пользу благотворительности повлияли на звезд. Поэтому Дэвид и Виктория Бекхэм объявили, что продают свою одежду, чтобы внести свою лепту в фонд The ​​We Love Manchester Emergency Fund. Благотворители занимаются поддержкой пострадавших от террористической атаки в Манчестере, которая произошла в 2017 году.

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Свое решение об участии в благотворительной акции знаменитое супруги объявили в социальной сети. Таким образом Дэвид и Виктория Бекхэм призвали сторонников участвовать в аукционе и приобщиться к The We Love Manchester Emergency Fund.

Чтобы поддержать невероятную работу фонда The We Love Manchester Emergency Fund и семьи, которые стали жертвами нападения в Манчестере в прошлом году, Виктория Бекхэм и я сотрудничаем с порталом Оmazeworld, чтобы дать вам возможность стать владельцами нашей одежды с королевской свадьбы,

– написал Дэвид Бекхэм.

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 7 Чер 2018 р. о 6:43 PDT

Такой же сообщение появилось и на странице Виктории Бекхэм. Сторонники восторженно комментировали решение звезд, отметив, что это отличная идея, которую они охотно поддержат.