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      Длинные очереди "скорых" в Москве: люди жалуются, медики разводят руками, власть молчит

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      Скандал в России с длинными очередями "скорых" / Коллаж 24 канала

      Россиян в соцсетях буквально взорвала серия фото и видео с длинными очередями "скорых" в Москве и ее пригородах. У людей было только одно объяснение: эпидемия коронавируса, появилось много новых больных.

      Очередь "скорых" в Москве и Подмосковье: что произошло

      Ряд фото и видео с очередями "скорых" появились в сети в пятницу, 10 апреля.

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      Пикантности ситуации добавляло то, что большинство видео публиковали в соцсетях, собственно, работники этих "скорых", которые стояли в очередях. 

      Сегодня работаю на "скорой" в ночную смену. С Митино (район Москвы – 24 канал) везли пациента в больницу в Новогорск (район города Химки Московской области – 24 канал). Видимо, в Москве некуда. Я еще такого не видел за шесть лет! Стоим в очереди,
      – написал, например, медик Олег Пыхтин .

      Конечно, не только врачи публиковали записи – есть и видео и фото от свидетелей, обычных жителей Москвы. Что интересно, судя по видео и фото, очередь под больницей стояла и в светлое время суток, и в темное.


      Публикация с закрытой группы в фейсбуке / Скриншот

      Москвичка Надежда Зубакова обнародовала видео, которое передал ей друг, работающий на "скорой". В записи мужчина рассказывает, как медики ехали в "госпиталь ветеранов" но прилегающие к медицинскому учреждению улицы были забиты такими же автомобилями "скорой".

      Вот так, на две улицы очереди! Это мы теперь до вечера без обеда простоим здесь,
      – говорит автор видео.

      Впоследствии в сети попытались "успокоить" людей: мол, это никакой не коронавирус, просто "скорые" закончили смену и стоят в очереди на дезинфекцию. Такие объяснения москвичи, мягко говоря, высмеивали.

      Есть ли официальные комментарии по поводу ситуации с очередью "скорых"

      Да, официальный комментарий есть. В субботу, 11 апреля, ситуацию официально прокомментировали в оперативном штабе Москвы, о чем написали, например, в "Комсомольской правде".

      В связи со сложной эпидемиологической ситуацией поток пациентов в последние дни действительно увеличился. Всех пациентов разместят в стационаре, они получат необходимую медицинскую помощь,
      – сказали в оперштабе столицы РФ.

      Жаль, что власть так и не ответила на вопрос, с какой скоростью из "скорых" принимают больных в больницы. Ведь "скорая" просто так людей не привозит (просим прощения за вынужденную тавтологию).

      Поэтому, если описать всю ситуацию простыми словами: люди жалуются, медики разводят руками, а власть – пожимает плечами и отмалчивается.

      Коронавирус в России по состоянию на 12 апреля зафиксировано в 13 584 человек. Официально сообщили только о 106 смертях, зато выздоровели – уже 1045 россиян.


      Как отличить коронавирус от других подобных инфекций / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Медицина Москва Новости России Здоровье Коронавирус COVID-19
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