Меньше бумаг: для ФЛП отменили обязательную книгу учета доходов
Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную книгу учета доходов для ФЛП. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.
Зеленский подписал закон 5 августа
Глава государства подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Коротко о сути закона
- Физическим лицам-предпринимателям I – III групп на упрощенной системе налогообложения можно вести учет в любой удобной форме – бумажной или электронной с указанием доходов за месяц.
- Физические лица-предприниматели на общей системе могут вести учет в бумажном или электронном виде. Однако это следует делать согласно форме, определенной Минфином.
- Отменен договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика.
- В электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.
- Облегчены также условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранили возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивные доходы и других дополнительных благах и возмещениях.