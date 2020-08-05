Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную книгу учета доходов для ФЛП. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.

Зеленский подписал закон 5 августа

Глава государства подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Коротко о сути закона