Для хайпа и лайков: подросток в Харькове угрожал устроить вторую Казань в школе

В Харькове парень разместил в своих соцсетях предупреждение, что в школах города и состоятся теракты. Он пообещал сделать в двух школах то же, что в мае произошло в российской Казани.

Как рассказал пресс-секретарь СБУ Владислав Абдула, выйти на "террориста" удалось очень быстро. Им оказался местный 11-классник.

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Теракт на последний звонок

На странице в соцсети тикток появилось сообщение, что в день празднования последнего звонка в школах состоятся теракты. Таких роликов разместили два, причем в обоих пообещали осуществить такой же теракт, как в российской Казани.

Менее суток понадобилось киберспециалистам, чтобы установить причастного – им оказался ученик 11 класса одной из школ, в которой якобы должен был произойти теракт. СБУ установила, что его угрозы не имеют никаких обоснований и не несут реальный ущерб.

"Сделал ради хайпа"

что угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением. Ответственность за него наступает с 14 лет.

В соцсетях распространили видео, на котором парень признается в содеянном. Говорит: хотел получить славу и лайки, попросту говоря – хайпануть.

Я решил набрать на этом популярность... на такой на самом деле неправильной теме для хайпа. На следующий день меня вызвали в школу, где меня ждала СБУ,

– говорит парень на видео.

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Парень извинился и сказал, что ничего плохого не хотел сделать. Дословно "всего лишь хайп". Школьник пообещал больше к такому не опускаться.

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