Для многих семей это преграда: эксперт о преимуществах и недостатках дистанционного обучения

В связи с карантином в Украине, школы перешли на вынужденное дистанционное обучение. Но такая система оказалась не до конца подготовленной.

Об этом в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказала первый заместитель министра образования (2014 – 2016 годы) Инна Совсун. Она отметила, что принимает непосредственное участие в дистанционном обучении, поскольку у нее есть сын-первоклассник, который последние 2 месяца учится в онлайн-режиме. Кроме того, она преподает в университете, поэтому изнутри знает все преимущества и недостатки такого обучения.

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Плюсы дистанционного обучения

"Мы продвинулись в навыках и организации дистанционного обучения за 2 месяца больше, чем за предыдущие несколько лет", – заявила Совсун.

Она выделила 2 позитивных момента, которые надо использовать в дальнейшем:

учителя освоили много новых технологий;

появилась телевизионная школа для старших классов.

Минусы онлайн-обучения

По словам бывшего заместителя министра образования, надо понимать, что дистанционное обучение имеет и свои недостатки.

► Первый. Не у всех детей есть необходимая техника дома.

"Я с этим столкнулась лично, когда внезапно нужен был сыну отдельный планшет для организации онлайн-обучения. Мы его занимали, потому что своего не было. Для многих семей это является преградой", – отметила Совсун.

► Второй. Есть много предметов, которые нельзя полностью перевести в дистанционный формат. Это касается естественных дисциплин в школе. В университетах также есть блок специальностей, которые трудно изучать онлайн.

"Здесь надо учитывать специфику отдельных предметов и специальностей. Но сегодня ситуация выглядит лучше, чем 2 месяца назад, когда все будет в растерянности не понимали, что делать. Сейчас мы увидели стремительный рывок, но он был различным для разных школ", – подчеркнула Совсун.

Однако, по словам эксперта, в этом проявилось неравенство между детьми. Например, дети в сельской местности, где ограниченный интернет, или из бедных семей оказались в неблагоприятной ситуации.

Смотрите видео разговора 24 канала с Инной Совсун о дистанционном обучении:

Решение проблемы

Совсун отметила, что уже несколько лет обсуждают идею создания Национальной образовательной электронной платформы. Она могла бы стать "аккумулятором" всех онлайн-ресурсов, тестов или презентаций. Это помогло бы учителям быстро ориентироваться, какие методы использовать.

Также важно обучение учителей. Потому что их навыки в онлайне не всегда были подходящими.

"Для этого нужно синхронизировать все процессы и выделить государственные ресурсы, прежде всего, для учителей, для того, чтобы это работало лучше и было доступно для детей", – подытожила Совсун.