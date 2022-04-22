Об этом стало известно благодаря одному из перехваченных СБУ разговоров.
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Во время разговора мать оккупанта выразила переживание за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.
В то же время он начал убеждать, что с его психическими расстройствами война даже на пользу идет. "Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…", – признается тот.
Но такой ответ еще больше напугал его мать.
В СБУ добавляют, что только психопаты способны творить такие зверства, которые украинцы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины.
"Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле. Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают", – добавили в ведомстве.
Слушайте запись разговора душевнобольного оккупанта с мамой:
К слову, российские офицеры издеваются над мобилизованными жителями ОРДЛО. Они едят объедки и чувствуют себя рабами. СБУ обнародовала разговоры с мобилизованным жителем ОРДЛО, попавшим в плен к украинским военным.
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