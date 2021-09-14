Для прикола в тиктоке: под Днепром подросток надышался газом, его не спасли

На Днепропетровщине 15-летний Николай вдохнул газ из баллона и отравился. Подросток умер сразу. Таким образом он хотел снять видео в тикток и похвастаться перед друзьями.

Мальчик вдыхал газ из бытового баллона для заправки приборов и отравился. Произошло это 13 сентября. Полиция еще не предоставила официальной информации.

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Упал и мгновенно умер

Баллон с газом приобрела в магазине 14-летняя девушка Николая.

Вероятнее всего, это был изобутан.

Вместе с другом оба они пошли к огороду на окраине города.

После первого вдоха парень упал без признаков жизни.

Подростки сразу позвали на помощь, но спасти Николая не удалось.

Ради тиктока

Работница магазина знала, что газовые баллоны детям запрещено продавать. Однако девушка, которая покупала, сказала, что она уже взрослая.

Продавщица отметила, что такое случилось впервые. Раньше дети не покупали газовых баллонов. Они объяснили ей, что это "для тиктока, для прикола".

Объемные баллоны уже убрали из магазина. В СМИ говорят, что полицейские квалифицируют случай как несчастный.