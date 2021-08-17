Для семьи погибшего мэра Кривого Рога поздний визит силовиков с обысками стал шоком, – адвокат

О смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова стало известно 15 августа. Его тело нашли в доме в селе Вольное Днепропетровской области.

Уже на следующий день, 16 августа, правоохранители наведались с обысками в квартиру семьи погибшего мэра. Об этом рассказал адвокат Павловых Дмитрий Манелюк.

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Расследование смерти Константина Павлова: правоохранители проводят обыски

Адвокат семьи Павловых сообщил, что правоохранители вечером 16 августа, примерно в 20 часов, пришли с обысками в дом, в котором проживают жена и сын погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова.

Силовики начали изымать, по их словам, необходимые для расследования документы и вещи Павлова. Происходило все в рамках закона, хотя и в позднее время.



К семье Павловых с обысками пришла полиция / Фото "Первый городской"

Жена и сын Константина Павлова все еще находятся в шоковом состоянии. И поздний визит к ним десятков полицейских стал неожиданностью.

Впрочем, в тот же день, 16 августа они получили статус пострадавших по делу и право участвовать в следственных действиях. В свою очередь правоохранителей это обязывает информировать семью о ходе расследования дела.



Правоохранители изымали необходимые для расследования вещи / Фото "Первый городской"

Уголовное производство начато, напомним, по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Но на брифинге утром 16 августа в полиции сообщили, что рассматривают три версии:

Умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.



Впрочем, поздний визит полиции для жены и сына Константина Павлова стал шоком / Фото "Первый городской"

Коротко о смерти Константина Павлова

Тело мэра Кривого Рога Константина Павлова нашла его помощница 15 августа.

16 августа полиция уже сообщила о трех главных версиях расследования смерти политика.

В СМИ тем временем обсуждали якобы найденные в доме Павлова записки и удаленную с телефона переписку.

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