В поселке Коцюбинское под Киевом спасателям пришлось разрушать стену, чтобы спасти кота. Животное почти неделю провело в вентиляционной системе.

Спасение кота в Коцюбинском: подробности

Хотя жители дома и слышали крики кота, однако думали, что это кто-то из их соседей закрывает пушистого в своей ванне. А когда встретились, то выяснили, что ни у кого из них котов нет. Поэтому сразу же обратились к спасателям. Об этом в фейсбуке пишет киевская Служба спасения животных Kiev Animal Rescue Group).

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Прибыв на место, работники ГСЧС обследовали вентиляционный канал. В конце концов они установили, что кот сидит на переборке (вертикальная стенка внутри) между 4 и 5 этажами. Чтобы его спасти, спасателям с помощью перфоратора пришлось пробивать стену на 5 этаже.

Кота забрали хозяева квартиры, где собственно и пробивали стену.

Еще одна милая история

В начале июня на Донбассе украинские воины спасли и приютили маленького лисенка. Они нашли животное возле Донецкого аэропорта в тяжелом состоянии.

Хилого малого выходили, теперь он живет в компании военных, играет с щенками и котятами и не спешит возвращаться "домой", в дикую природу,

– написали на странице сообщества "Вернись живым".

А трогательное видео, которое опубликовали в соцсети, подписали такими словами: "И на войне есть место человечности". На кадрах видно, как лисенок бегает и играется с новым "соседом" – щенком военных.

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