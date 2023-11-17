В распоряжении редакции 24 Канала оказалось обращение генерал-полковника, в котором тот просит об отчуждении в интересах ВСУ Audi A8 Long в 2022 году.

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Автомобиль Audi, на который положил глаз Коваль, был угнан

Обращение Коваль написал директору ООО "ПОРШЕ УКРАИНА" Марии Гарань. В нем Коваль объясняет, что Национальный университет обороны Украины "ведет постоянную работу с зарубежными делегациями стран-партнеров по ускорению нашей победы".

Именно поэтому генерал-полковник просит доукомплектовать воинскую часть A2250 автомобилем класса "люкс".





Обращение Коваля / Фото документа предоставлено 24 Каналу

В своем обращении Коваль ссылается на Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Как сообщили источники 24 Канала, автомобиль Audi, на который обратил внимание Коваль, был похищен во время первого месяца полномасштабной войны. Затем машину нашли и сейчас она возле Киева.

Автомобиль должны были бы вернуть владельцу автосалона, но Коваль решил, что машина нужна ему.

Отметим, что цена на Audi A8 Long стартует от более 87 тысяч долларов, то есть более 3 миллионов гривен. Однако цена зависит от объема двигателя и других характеристик автомобиля.

Что известно о Михаиле Ковале