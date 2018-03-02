Для артистов, которые гастролируют в России, могут ввести налоги на поддержку ВСУ

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроекты, предусматривающие введение налога для артистов, которые выступают в Российской Федерации.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Facebook.

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"Законопроект о гастролях на территории государства-агрессора и введение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР. Внесен 11 депутатами от четырех фракций и внефракционными № 8085, 8086, 8087", – написал политик.

Отметим, пока тексты документов еще не опубликованы.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что Вячеслав Кириленко предложил создать специальный реестр артистов, которые гастролируют в России, а также обязать их уплачивать военный сбор.