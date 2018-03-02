15:58
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Для артистов, которые гастролируют в России, могут ввести налоги на поддержку ВСУ

123 Читати новину українською
В ВР подали законопроекты о введении налога для артистов, которые выступают в России
В ВР подали законопроекты о введении налога для артистов, которые выступают в России / Коллаж 24 Канала

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроекты, предусматривающие введение налога для артистов, которые выступают в Российской Федерации.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Приходько дала совет, что следует делать с украинскими гастролерами в России

"Законопроект о гастролях на территории государства-агрессора и введение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР. Внесен 11 депутатами от четырех фракций и внефракционными № 8085, 8086, 8087", – написал политик.

Отметим, пока тексты документов еще не опубликованы.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что Вячеслав Кириленко предложил создать специальный реестр артистов, которые гастролируют в России, а также обязать их уплачивать военный сбор.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Российские гастролеры Законопроект Налоги Вячеслав Кириленко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1344
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 855
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
270
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1020
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
490
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук