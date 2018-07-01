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Телеканал новостей 24 Новости Декор и дом

Для балкона или сада: 3 растения, которые цветут в течение всего лета

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Для балкона или сада: 3 растения, которые цветут в течение всего лета
Для балкона или сада: 3 растения, которые цветут в течение всего лета / Фото из открытых источников

Если вы любите украшать свой балкон или сад различными растениями, но хотите, чтобы ваши зеленые друзья сохраняли свой цвет дольше – тогда следующие советы обязательно вам пригодятся.

С первыми и последними лучами теплого солнца растения обладают способностью цвести все лето и даже дольше. Их можно без волнений держать у себя на балконе или ухаживать за ними на приусадебном участке.

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Также следующие растения являются прекрасным вариантом для тех, кто не любит дарить срезанные цветы, которые через несколько дней бесследно завянут. Поэтому смело идите в цветочный магазин и украшайте свой дом настоящей живой красотой!

Шалфей

Цветы у этого растения могут быть белые, розовые или сине-фиолетовые, а листья – удлиненные серо-зеленого цвета. Цветет шалфей всего в июне и июле, но обладает способностью сохранять зеленые листья в течение нескольких сезонов.


Шалфей

Он является морозостойким и любит сухие и плодородные почвы. Посев лучше проводить ранней весной или поздней осенью. Шалфей не только прекрасно подойдет к вашему ландшафтному уголку, но и является хорошей пряностью, которая подходит к жирным мясным блюдам, приготовленным на гриле, а также соусам, омлетам с сыром. Шалфей также добавляют к маринадам, из листьев заваривают чай, а также из него изготавливают отличные эфирные масла и мед.

Фиалка

Кто же не слышал об этом волшебном растении, которое начинает цвести с первыми весенними лучами весной и сохраняет свой цвет до теплой осени. Больше всего эти цветы цветут весной или летом.


Фиалка

Фиалки в основном являются многолетними растениями, которые имеют сердцевидные листья и несимметричные цветки с четырьмя лепестками самых разнообразных цветов. Ранее из фиалок даже изготавливали вино, а сейчас используют в медицине как мочегонное, противоаллергическое и жаропонижающее средство.

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Петуния

Петуния может быть как годовалым растением, так и многолетним, которое обладает способностью цвести чрезвычайно пышно и обильно с июня до поздней осени. Одиночные листья и воронкообразные соцветия с разнообразной окраской часто могут отпугивать своим не совсем приятным запахом, но тем не менее – волшебным видом.


Петуния

Чаще всего петунии используют в озеленении приусадебных участков и подоконников, но их выгодная цена и длительное цветение всегда привлекает поклонников растительности.

Теги: LifeStyle Советы Декор и дом
Источник: 24 Канал
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