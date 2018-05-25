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Игра в молчанку и страуса, – нардеп осудил власти в скандале с Трампом и Порошенко

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В скандале вокруг платы со стороны Порошенко за встречу с Трампом ВВС сделали свое дело, – Чумак
В скандале вокруг платы со стороны Порошенко за встречу с Трампом ВВС сделали свое дело, – Чумак / Соцсети

В ситуации со скандалом, что якобы Президент Украины Петр Порошенко заплатил за встречи с Дональдом Трампом, журналисты BBC сработали профессионально и в соответствии с их стандартами. А уже в Украине соответствующие органы это должны принять во внимание и провести расследование.

Такое заявление сделал внефракционный народный депутат Виктор Чумак.

Подробнее читайте в материале: Действительно ли Порошенко платил за встречу с Трампом: что говорят в Раде

"Для чего нужны СМИ? Для того, чтобы подать информацию и раздуть скандал. Для чего нужны политики? Для того, чтобы отреагировать на эту информацию и расследовать скандал", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, в скандале вокруг платы со стороны Порошенко за встречу с Трампом ВВС сделали свое дело.

"Они сказали, "у нас есть такая информация". Согласно их внутренним стандартам, они подают информацию, которая является проверенной каким-то образом. И имеет вероятность быть точной. Кричать, что это фейк? Но вопрос заключается в том, что в нормальных странах такие случаи должны быть давно расследованы. Их должно быть расследованы, начиная с "панамских бумаг", "райских бумаг" и других случаев, касающихся Президента. Их более 12", – отметил политик.

Поэтому он делает вывод, что сейчас мы имеем игру в молчанку и страуса, поскольку так ничего и не происходит.

"Только страус подставляет место, в которое можно потом очень сильно бить. Так и здесь будет", – добавил Виктор Чумак.

Напомним, накануне журналисты BBC опубликовали материал, в котором, в частности, говорилось о том, что за организацию первой встречи с Дональдом Трампом Петр Порошенко якобы заплатил минимум 400 тысяч долларов. В Администрации Президента в свою очередь эту информацию назвали неправдивой и требуют ее опровержения.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Виктор Чумак Медиа СМИ Встреча Трампа и Порошенко Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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