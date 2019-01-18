Для чего олигарху Коломойскому нужен Владимир Зеленский: объяснения журналиста

Многие эксперты связывают украинского бизнесмена Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским, который недавно заявил, что идет в президенты. Как оказывается, олигарх имеет серьезные планы на комика.

Об этом рассказал журналист издания "Новое время" Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала.

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Как отметил журналист, Владимир Зеленский – феномен, который вырвался в рейтингах очень неожиданно.

Зачем Игорь Коломойский сделал ставку на Зеленского? Я давно знаю, что Зеленского он перехватил в 2012 году от телеканала "Интер" и платит ему при этом огромные деньги, абсолютно не рыночные. Например, час контента шоу "Квартал 95" стоит 50 тысяч долларов. Больше такие деньги в Украине не получает ни одно шоу,

– ответил Иван Верстюк.

Журналист сказал, что это финансовый рычаг влияния на Зеленского.

"Зачем Зеленский как политик нужен Коломойскому? Это мировое соглашение по "Приватбанку" и гарантия, что у него не заберут бизнес-активы, у него не будет проблем с долгами. Плюс у него есть амбиции от оппозиции к президенту Порошенко – он хочет показать ему, что даже комик, раскрученный телевидением и социальными сетями, может выиграть выборы у человека, который 5 лет заявляет, что имеет успех в реформах", – добавил Верстюк.

Напомним, журналисты программы "Схемы" выяснили, что у комика Владимира Зеленского, который недавно публично объявил о своем намерении идти в президента Украины, до сих пор есть кинобизнес в России. После этого Зеленский отреагировал на журналистское расследование и заявил, что не работает на территории страны-оккупанта.