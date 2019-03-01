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      Для чего вообще субсидии, если цифры в платежках настолько завышены, – депутат Киевсовета

      Актуальное интервью 36 Читати новину українською

      Скандал с хищением средств в "Укроборонпроме" и монетизацию субсидий в Украине – в прямом эфире 24 канала прокомментировала лидер общественной организации "Социальная справедливость" и депутат Киевского городского совета Алла Шлапак.

      О хищениях в "Укроборонпроме"

      – Считаю унизительным то, что произошло в Украине в течение последней недели февраля. Это грозит статусу Украины как государства. Те чиновники и служащие, которые причастны к этому, должны сесть за решетку.

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      – "Социальная справедливость" настаивает также на том, чтобы руководство "Укроборонпрома" публично отчиталось о своей деятельности перед парламентом, правительством и народом Украины. Люди, которые олицетворяют этот конфликт, должны прекратить участие в борьбе за президентское кресло. Я верю, что этот цинизм, который продемонстрировали при хищении средств украинской армии, не удастся "прикрыть" ни подкупом, ни искусственными скандалами.

      О монетизации субсидий

      – На фоне скандала с "Укроборонпромом" монетизация субсидий кажется гениальной идеей. Осенью в 2018 году жителей украинских сел заставляли получить банковские карточки, аргументируя это тем, что в стране нет "живых" денег. Сами создали проблему, сами ее и решили: в декабре того же года приняли решение, что почтовые отделения не будут закрывать, поэтому их работники и в дальнейшем будут разносить деньги.

      С 1 января 2019 года должен был начаться постепенный переход к монетизации льгот, начали с субсидий. И зачем нам те субсидии, если цифры в платежках настолько завышены?

      – Монетизация льгот должна быть. Это очень правильная цивилизованная норма. И она должна быть не показательной, за месяц до выборов, а должна стать частью государственной политики. Я надеюсь, что НАБУ и другие правоохранительные органы выяснят, откуда эти "живые" деньги взялись. А пока я призываю людей: помните, что в день выборов вы остаетесь наедине со своей совестью.

      Больше – смотрите в интервью.

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      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Тарифы Субсидии
      Источник: 24 канал
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