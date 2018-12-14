"Для ядерных сил": Лукашенко сделал новое заявление относительно военных баз РФ в Беларуси

Два российских военных объекта смогут остаться в Беларуси бесплатно. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что договариваться об оплате аренды с РФ не будет, потому что российские базы в стране имеют "общую функцию".

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Белорусский лидер отмечает, что "у россиян за базы просить деньги неудобно" , потому что они якобы выполняют общую функцию "для ядерных сил".

У нас две базы российских, ноль рублей, ноль копеек нам платят. Заканчивается срок (аренды – 24 канал). Договариваемся, я даже вопрос не ставлю об оплате, – сказал Лукашенко.

При этом он сообщил, что ранее предлагал России заключить договор о ядерном прикрытии Беларуси.

"Вы думаете, Россия согласилась на заключение такого договора? Вот такой союз", – сказал президент.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что "никакие новые базы не нужны". При этом глава Беларуси подтвердил заинтересованность в размещении на своих базах ВВС российских самолетов.

У нас 3-4 базы ВВС, давайте 10-20-30 самолетов, сажайте, пользуйтесь,

– отметил Лукашенко.

Зато издание БелТА пишет, что, по словам Лукашенко, в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время будут рассматриваться на самом высоком уровне.

Так, глава государства подчеркнул, что если РФ и проявляет какую-то кредитную поддержку, то, во-первых, это делается с гораздо большей процентной ставкой, чем кредиты МВФ. Во-вторых, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.

К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.