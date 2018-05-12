Для Каннского кинофестиваля создали мультимедийную инсталляцию: невероятные фото

Недавно основанный в Риме арт-коллектив NONE создал захватывающую мультимедийную инсталляцию для 71-го Каннского кинофестиваля.

Она расположилась в итальянском павильоне в отеле Majestic и получила название "Meraviglia!", что в переводе с итальянского означает "удивление" и "чудо", говорится в издании Birdinflight.

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Работа коллектива погружает посетителей в сюрреалистический мир со звуковыми и световыми эффектами. Проект состоит из нескольких цифровых стендов с подвижными сценами из классических фильмов ("Леопарда" Лукино Висконти, "Последнего императора" Бернардо Бертолуччи и "Клеопатры" Джозефа Манкевич), а также из картин, участвующих в этом году в Каннском кинофестивале: "Эйфории" Валерии Голино и "Счастливого Лазаря" Аличе Рорвахер.