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      "Для каждого направления есть специалисты": Садовый рассказал, кого видит в новом Кабмине

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      Андрей Садовый рассказал о важных кадровых решениях
      Андрей Садовый рассказал о важных кадровых решениях / Фото из открытых источников

      Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый рассказал о важных кадровых решениях для эффективной работы Кабмина. Городской председатель Львова подчеркивает – необходимы моральные и честные люди.

      Об этом он рассказал в прямом эфире 24 каналу.

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      Так, Андрей Садовый отметил, что команда "Самопомочи" является одной из лучших в Украине.

      "Мы – единственная антикоррупционная партия. За это нас и лупят по-взрослому, но мы идем вперед", – сказал он.

      Поэтому "Самопомич" имеет большой ресурс среди нынешних депутатов Верховной Рады на должности министров.

      Олег Березюк, Егор Соболев, автор всего антикоррупционного законодательства. Это Иван Мирошниченко, это Татьяна Острикова. Медицина – Ирина Сисоенко. На каждое направление есть специалисты,
      – рассказал лидер партии.

      По его словам, одним из важнейших изменений является должность генерального прокурора.

      "Я еще раньше Порошенко предлагал Оксану Сыроед на должность генерального прокурора. Тогда не нужно было бы менять законодательство", – пояснил Андрей Садовый.

      Кроме того, он сообщил, что главой министерства иностранных дел может стать один из действующих дипломатов с большим опытом работы. Однако его имени городской председатель Львова пока не назвал.

      Однозначно, одним из первых указов будет освобождение Муженко, который довел ситуацию в Дебальцево и Иловайске к большой трагедии и не понес за это никакого наказания,
      – сказал лидер "Самопомочи".

      Он также отметил, что есть много опытных офицеров, которые могут выполнять фукнции начальника Генерального штаба ВСУ. Ко всему, Андрей Садовый отметил важность изменения главы СБУ.

      Вместе с тем, по его словам, для эффективных назначений принадлежность к партии не будет иметь значения.

      "Я буду принимать людей, не обращая внимания на политические партии. Мне нужны моральные, честные люди, которые хотят профессионально выполнять свою работу", – отметил Андрей Садовый.

      Андрей Садовый идет в Президенты Украины: видео ключевых цитат лидера "Самопомочи"

      Напомним, "Самопомич" выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты. Первый тур президентских выборов 2019 года состоится в последнее воскресенье марта этого года. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.

      Теги: Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Самопомич Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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